Новый промысел преступников — кража чипов

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В Гонконге украли партию микрочипов

Какие только компании не стали жертвами нехватки полупроводников: от маленьких до крупнейших. В условиях дефицита такой «мелочи» стало резко не хватать производителям во всех странах мира. Компании выстроились в очередь к чипмейкерам и их место напрямую зависит от значимости. Чем «жирнее» клиент и больше готов купить комплектующих, тем ближе он окажется к условной «кассе». Кто помельче — занимают место в хвосте.

Вот и приходится мелким заказчикам и тем, кто «сидит» на контрафакте идти на крайние меры, только бы обеспечить себя необходимым количеством комплектующих. Возможно, даже идти на контакт с преступным миром, чтобы организовать хищение компонентов.

В гонконгском районе Туэнь Мун произошло ограбление экспедитора транспортной компании. В кузове его автомобиля находилось 14 коробок с микросхемами, и он осуществлял их доставку на склад логистической компании. Во время разгрузки на него напали злоумышленники, которые избили его, перегрузили коробки с чипами в свой грузовик и скрылись.

Интересно, что в кузове грузовика находилась также партия игровых консолей, но они совсем не заинтересовали преступников. Их добычей были именно чипы, общая стоимость которых составила $650 тысяч. Похоже, что действовали они по наводке и есть вероятность, что выполняли чей-то заказ.

Продать такой специфический товар просто на рынке или в магазине нельзя. Он может заинтересовать только производителя, занимающегося выпуском электроники или прочих товаров, вроде небольшой фабрики.

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Источник: ithome