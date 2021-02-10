День рождения на AliExpress 2024: гайд по максимальной экономии

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->Перейти на страницу с лучшими предложениями в День Рождения АлиЭкспресс!

Грядет грандиозная распродажа Дня Рождения на АлиЭкспресс! Это отличная возможность приобрести все, что угодно, со скидкой до 90%. На этой странице мы расскажем вам, как максимально сэкономить на этой распродаже.

Когда состоится День Рождения АлиЭкспресс 2024

Распродажа на AliExpress стартует 18:03, но подготовительный этап начнется с 15:03, то есть за 3 дня до старта. В это время важно не зевать и пытаться урвать всевозможные плюшки. Начинать поиск интересных товаров в разгар распродажи не стоит: высокий риск не успеть и пропустить эксклюзивные предложения. Рекомендуется предварительно добавлять желаемые товары в корзину, а на старт распродажи быстро оформить заказ.

Дни скидок продлятся с 18 по 27 марта, однако самые горячие скидки обычно в первые дни распродажи, поэтому медлить не советую. А вот добавлять купоны и прочее в список можно уже сейчас:

Подготовительный этап (разогрев): с 15 марта 10:00 до 18 марта 8:59 (GMT+2, Киев).

с 15 марта 10:00 до 18 марта 8:59 (GMT+2, Киев). Распродажа: с 18 марта с 9:00 до 27 марта в 8:59 (GMT+2, Киев).

Во время разогрева нужно добавлять товары в корзину, играть в игры для получения монет, собирать разные промокоды и купоны. А после старта самой распродажи применяем все плюшки, которые успели накопить, и оформляем заказ.

Какие бывают купоны и как ими пользоваться

Большая часть скидок возможна именно благодаря купонам. Они не добавляются автоматически: их следует самостоятельно искать и применять. Поиск купонов можно осуществлять:

в мобильном приложении;

на веб-сайте AliExpress, зайдя в Центр купонов .

Есть три вида купонов:

1. Красные – применяются ко всем магазинам и товарам. Выдает их сама площадка Алиэкспресс, без привязки к конкретному продавцу.

2. Желтые – действуют только в конкретных магазинах. Их выдает сам продавец.

3. Красно-белые – это спецкупоны, применяемые только к определенным товарам. Спецкупон можно суммировать, благодаря чему скидка получится достаточно солидной. Один спецкупон всегда уходит на $2. На странице товара будет указано, если к нему можно применить спецкупон.

Чтобы получить купоны, нужно зайти в Центр купонов:

Лимитированные купоны AliExpress можно будет получать уже с 15 марта. Купон уходит на 5 долларов при заказе до 10 долларов. Количество ограничено, поэтому следите за таймерами и успейте нажать кнопку «Получить». Некоторые купоны будут ограничены: например, только для новых пользователей или для некоторых стран. Вся эта информация указывается на конкретном купоне.

Купоны от продавца ищите в Центре купонов. Там расположен список магазинов, которые предоставляют купоны. Сумма купона от одного продавца обычно не превышает $1-$3. Советуем заранее накопить как можно больше таких купонов. Обратите внимание, что суммировать купоны в одном магазине нельзя.

Для просмотра своих купонов открываем мобильное приложение и заходим в пункт «Мой профиль». Щелкаем по вкладке «Купоны». Здесь будут отображаться все доступные вам купоны.

Применять купоны можно будет только 18.03. При оформлении заказа вы увидите отдельное окошко, куда нужно добавить купон. Обратите внимание, что если вы уже получили красный купон AliExpress, дополнительно использовать промокоды нельзя. С промокодами совместимы только желтые купоны, выдаваемые продавцами.

Для чего нужны монеты

И, конечно, никакая распродажа не обходится без звонких монет, которые потом обмениваются на купоны. Получить такие монеты опять же можно в игре, которая называется «Волшебный сад». Ухаживайте сад, поливайте растения, уничтожайте вредителей, и будете получать монетки. Еще монеты начисляются при ежедневном входе в игру: нужно заходить 7 дней, и тогда получите приз.

Также заработать монеты позволяет игра «Угадай карту». Переверните две карты, и, возможно, получите дополнительные монеты или купоны. Один сеанс игры стоит пять монет. Есть риск проиграть и ничего не получить.

Монеты дают скидку на определенные товары – от 4% до 35% (не на все). Итак, собрав монетки можно неплохо так сэкономить средства, если покупать много.

Где взять промокоды

Еще одна крутая вещь для экономии – использование промокодов . Все мы знаем, что это сочетание цифр и букв, которое вводится в специальное окно при оформлении заказа. Промокод всегда идет на определенную сумму. К примеру, промокод позволяет сэкономить 50$ при покупке на 300$. Промокоды сочетаются с желтыми купонами продавцов. А вот суммировать промокод и красный купон от Алиэкспресса нельзя.

В преддверии распродажи мы будем публиковать выгодные промокоды, уже часть доступна на нашей странице о распродаже

Вводить промокоды нужно только перед самим оформлением заказа, а значит – не раньше 18 марта в 9:00 по Киевскому времени. Не забывайте, что количество промокодов и купонов ограничено, поэтому не затягивайте с покупкой. Как только стартует распродажа – оформляйте заказ.

Будем на этом заканчивать. Надеемся, что статья оказалась полезной. Материал может дополняться по мере выхода новой информации о распродаже.