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DERE R16 PRO: 16-дюймовый 2,5K IPS дисплей и процессор Intel N95 по непревзойденной цене

06.06.2023 153 0

Компактный ноутбук с качественным дисплеем по очень демократичной цене

Компания DERE представила новый бюджетный ноутбук с очень неплохими характеристиками R16 PRO. Это мощное и универсальное устройство, сочетающее производительность и портативность в одном элегантном корпусе. Это идеальный выбор для ищущих надежный, стильный и при этом недорогой ноутбук для работы или развлечений.

 

DERE R16 PRO: 16-дюймовый 2,5K IPS дисплей и процессор Intel N95 по непревзойденной цене – фото 1

 

DERE R16 PRO получил качественный 16-дюймовый IPS экран с разрешением 2,5K(2560*1600), воспроизводящий изображения с непревзойденной четкостью и детализацией. Цветопередача благодаря поддержке 100% охвата стандарта sRGB тоже на очень высоком уровне.

 

DERE R16 PRO: 16-дюймовый 2,5K IPS дисплей и процессор Intel N95 по непревзойденной цене – фото 2

 

Независимо от того, редактируете ли вы фотографии, разрабатываете графику или просто наслаждаетесь мультимедийным содержимым, DERE R16 PRO обеспечивает увлекательный визуальный опыт, который превзойдет ваши ожидания.

 

DERE R16 PRO: 16-дюймовый 2,5K IPS дисплей и процессор Intel N95 по непревзойденной цене – фото 3

 

Ноутбук оборудован новым процессором 2023 года выпуска Intel 12-го поколения Alder Lake N95. Благодаря тактовой частоте до 3,4 ГГц, 4 ядрам и 4 потокам этот процессор с легкостью справляется с офисными задачами. При вычислении цифр создаете презентации или управляете сложными электронными таблицами.

 

DERE R16 PRO: 16-дюймовый 2,5K IPS дисплей и процессор Intel N95 по непревзойденной цене – фото 4

 

В сочетании с текущим процессором вы получите до 12 ГБ памяти LPDDR5 и SSD накопитель до 512 ГБ. Эта комбинация позволяет бесперебойно запускать несколько программных приложений одновременно, устраняя любые потенциальные узкие места и обеспечивая бесперебойную работу с компьютером.

 

DERE R16 PRO: 16-дюймовый 2,5K IPS дисплей и процессор Intel N95 по непревзойденной цене – фото 5

 

Независимо от того, используете ли вы ресурсоемкое программное обеспечение или храните большие файлы, впечатляющая память и емкость накопителя ноутбука обеспечивают быструю и эффективную работу.

 

DERE R16 PRO оснащен аккумулятором на 5000 мАч, который обеспечивает длительное время ожидания и продлен срок службы аккумулятора. Кроме того, его конструкция открывания и закрывания на 180° легко адаптируется к желаемому углу обзора, удовлетворяя вашим требованиям для широкого диапазона сценариев использования.

 

DERE R16 PRO: 16-дюймовый 2,5K IPS дисплей и процессор Intel N95 по непревзойденной цене – фото 6

 

Разработанный с учетом удобства пользователя этот ноутбук имеет клавиатуру с подсветкой, которая позволяет легко вводить текст даже в условиях слабого освещения. Кроме того, не забыли и о безопасности. Он содержит технологию распознавания отпечатков пальцев и затвор камеры, обеспечивающий безопасный и беспроблемный доступ к устройству.

 

DERE R16 PRO: 16-дюймовый 2,5K IPS дисплей и процессор Intel N95 по непревзойденной цене – фото 7

 

Также он оснащен всеми необходимыми для работы разъемами, 3 USB 3.0, HDMI, 3.5 мм и слот для карт памяти Micro SD.

 

DERE R16 PRO: 16-дюймовый 2,5K IPS дисплей и процессор Intel N95 по непревзойденной цене – фото 8

 

Во время рекламного запуска ноутбук Dere R16 PRO доступен по сниженной цене от 214 долларов США по этой ссылке, и клиенты могут получить дополнительную скидку, воспользовавшись кодом скидочного купона: 59GSTDSS91H.

 

Кроме того, первые 100 покупателей получат бесплатные подарки, такие как аккумуляторы питания или чехлы для ноутбуков. Обратите внимание, что распродажа начинается 12 июня и заканчивается 18 июня в 23:59 по тихоокеанскому времени.

 

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Автор: Олександр Коваленко Дата публикации: 06.06.2023
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DERE R16 PRO: 16-дюймовый 2,5K IPS дисплей и процессор Intel N95 по непревзойденной цене