DERE R16 PRO: 16-дюймовый 2,5K IPS дисплей и процессор Intel N95 по непревзойденной цене

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Компактный ноутбук с качественным дисплеем по очень демократичной цене

Компания DERE представила новый бюджетный ноутбук с очень неплохими характеристиками R16 PRO. Это мощное и универсальное устройство, сочетающее производительность и портативность в одном элегантном корпусе. Это идеальный выбор для ищущих надежный, стильный и при этом недорогой ноутбук для работы или развлечений.

DERE R16 PRO получил качественный 16-дюймовый IPS экран с разрешением 2,5K(2560*1600), воспроизводящий изображения с непревзойденной четкостью и детализацией. Цветопередача благодаря поддержке 100% охвата стандарта sRGB тоже на очень высоком уровне.

Независимо от того, редактируете ли вы фотографии, разрабатываете графику или просто наслаждаетесь мультимедийным содержимым, DERE R16 PRO обеспечивает увлекательный визуальный опыт, который превзойдет ваши ожидания.

Ноутбук оборудован новым процессором 2023 года выпуска Intel 12-го поколения Alder Lake N95. Благодаря тактовой частоте до 3,4 ГГц, 4 ядрам и 4 потокам этот процессор с легкостью справляется с офисными задачами. При вычислении цифр создаете презентации или управляете сложными электронными таблицами.

В сочетании с текущим процессором вы получите до 12 ГБ памяти LPDDR5 и SSD накопитель до 512 ГБ. Эта комбинация позволяет бесперебойно запускать несколько программных приложений одновременно, устраняя любые потенциальные узкие места и обеспечивая бесперебойную работу с компьютером.

Независимо от того, используете ли вы ресурсоемкое программное обеспечение или храните большие файлы, впечатляющая память и емкость накопителя ноутбука обеспечивают быструю и эффективную работу.

DERE R16 PRO оснащен аккумулятором на 5000 мАч, который обеспечивает длительное время ожидания и продлен срок службы аккумулятора. Кроме того, его конструкция открывания и закрывания на 180° легко адаптируется к желаемому углу обзора, удовлетворяя вашим требованиям для широкого диапазона сценариев использования.

Разработанный с учетом удобства пользователя этот ноутбук имеет клавиатуру с подсветкой, которая позволяет легко вводить текст даже в условиях слабого освещения. Кроме того, не забыли и о безопасности. Он содержит технологию распознавания отпечатков пальцев и затвор камеры, обеспечивающий безопасный и беспроблемный доступ к устройству.

Также он оснащен всеми необходимыми для работы разъемами, 3 USB 3.0, HDMI, 3.5 мм и слот для карт памяти Micro SD.

Во время рекламного запуска ноутбук Dere R16 PRO доступен по сниженной цене от 214 долларов США по этой ссылке, и клиенты могут получить дополнительную скидку, воспользовавшись кодом скидочного купона: 59GSTDSS91H.

Кроме того, первые 100 покупателей получат бесплатные подарки, такие как аккумуляторы питания или чехлы для ноутбуков. Обратите внимание, что распродажа начинается 12 июня и заканчивается 18 июня в 23:59 по тихоокеанскому времени.

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