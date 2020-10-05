«Деревянное стекло»: альтернатива обычному стеклу в смартфонах

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Легче, дешевле и надежнее традиционного стекла

Пока одни ученые бьются над тем, чтоб создать гибкие матрицы и стекла, другие ищут альтернативные материалы, которые можно использовать для создания комплектующих для смартфонов. Например, дерево, которое может заменить собой обычное стекло. И речь не о тыльных деревянных крышках.

Ученые из Университета Мэриленда и Университета Колорадо в США создали «прозрачное дерево». В качестве исходного материала они взяли пласт бальзового дерева и погрузили его в окислительную ванную. Это позволило сделать его практически прозрачным и затем уже его покрывают синтетическим полимером (поливиниловым спиртом), чтобы придать ему необходимую прозрачность и жесткость.

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Помимо экологичности полученный материал прочнее и легче традиционного стекла. И еще одна его немаловажная черта — оно гнется. И это делает «прозрачное дерево» тем материалом, которое может найти свое применение в смартфонах с гибкими дисплеями. Авторы изобретения утверждаю, что «деревянное стекло» ударопрочнее и надежнее обычного стекла, а его серийное производство не требует больших трат.

На данном этапе создатели «прозрачного дерева» работают над тем, чтобы довести материал и технологию его создания до совершенства. В перспективе оно должно заменить обычное стекло в экодомах и автомобилях. А вот до смартфонов оно может добраться не скоро.

Но ученые из Университета Мэриленда и Университета Колорадо в США не первые кто додумался обесцвечивать дерево. Еще в 2016 году инженеры Шведского технологического института представили первый образец «прозрачного дерева». Но серийное его производство так и не началось.

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Источник: phonearena