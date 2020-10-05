В Сеть утекли рендеры нового LG K92 с поддержкой 5G

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После выпуска своего дикого смартфона Wing LG не хотят останавливаться, и уже готовят к выходу новый смартфон LG K92.

LG уже не так сияет, как раньше, но все-таки южнокорейский бренд еще может собрать свою порцию хайпа. Далеко за примером ходить не надо – буквально пару недель назад все активно обсуждали дикий и невероятно интересный LG Wing.

Согласно новой утечке, корейская компания вскоре добавит еще одно устройство в собственный список относительно доступных 5G-смартфонов – готовится к выходу новинка LG K92.

Напомним, что еще в августе LG представила LG Q92, рекламируя его как первый 5G-смартфон бюджетной серии Q. Теперь южнокорейский гигант может выпустить LG K92 с уникальным дизайном.

Свежий рендер новинки был представлен популярным инсайдером Эваном Блассом на платформе под названием Voice. По его словам, устройство будет продаваться компанией через магазины Cricket Wireless в США. К сожалению, инсайдер ничего не сообщил о характеристиках смартфона.

В любом случае, по рендеру можно понять, что смартфон будет иметь основной датчик на 64 Мегапикселя, установленную в блок из четырех модулей. Интересно, что производитель также снабдил основную камеру 4 светодиодами вспышки.

Также можно заметить, что LG уже следует трендам, намеченным Samsung – цвет задней крышки будет отличаться по тонам: один чуть светлее, второй – чуть темнее. Пока неизвестно, ждет ли нас стекло или пластик на заднике смартфона.

Радует, что в новинку установят 3,5-мм мини-джек для наушников. Также мы видим, что на левой грани будут расположены клавиши регулировки громкости и отдельная клавиша для вызова Google Assistant, а справа – кнопка включения со встроенным датчиком отпечатков пальцев.

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Источник: Voice



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