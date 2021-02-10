Дешевые складные смартфоны уже не за горами: Samsung, кажется, уже в следующем году готова выпустить складной Flip FE или Fold FE всего за $400.

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Дешевые складные смартфоны уже в 2024 году

Несмотря на удешевление и расширение рынка складных смартфонов, они все же остаются редкими. А нам нужны доступные модели, которые сможет приобрести среднестатистический потребитель. После многих лет слухов, то появлявшихся, то исчезавших, похоже, что Samsung наконец-то готова выпустить гибкий телефон для широких масс.

Несколько дней назад инсайдер @Tech_Reve поделился ссылкой на статью TrendForce, совпадающую с их предварительными сообщениями о том, что Samsung выпустит недорогой складной телефон в 2024 году.

Согласно статье, Samsung, а также Huawei, как ожидается, запустят сложные смартфоны по конкурентоспособной цене в следующем году. Поскольку складывающиеся телефоны являются единственной растущей категорией, тогда как остальной рынок находится в постоянном упадке, дешевые гибкие телефоны могут быть именно тем, что нужно для возрождения отрасли. Только за последние три месяца было выпущено 13 новых сложных телефонов, конкуренция развивается с бешеной скоростью и Samsung скоро будет тяжело удержаться на плаву.

@Tech_Reve слышал, что по слухам, более дешевый складной телефон будет выпущен после флагманских складных телефонов. Также говорят, что южнокорейский гигант остановился на ценовом диапазоне от 400 до 500 долларов для своего сложного смартфона среднего уровня. Это сделает его гораздо более доступным, чем Flip 5 и Fold 5.

Пока не совсем понятно, будет ли это складной телефон в виде книги или флип-телефон, но, глядя на слухи о цене, можно с уверенностью предположить, что это будет телефон-раскладушка. Samsung, вероятно, будет позиционировать его как конкурента Razr 2023, который стоит $699.

Пока ничего не известно о технических характеристиках телефона, но учитывая, что это будет модель Fan Edition, это, скорее всего, будет урезана версия сложных телефонов Samsung, поэтому мы можем ожидать приличных характеристик.

Источник: trendforce