Детали о Sony Xperia 5 IV: чип, аккумулятор и камеры

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Процессор новый, а вот по камерам большого прогресса ждать не стоит

Грядет стандартное ежегодное обновление главного смартфона Sony. Привезет ли компания на выставку MWC 2022 флагман Xperia 5 IV, достоверно неизвестно. Но ранее она предпочитала устраивать анонс нового поколения флагманов именно на выставке в Барселоне. А сегодня мы готовы поведать первые детали о Sony Xperia 5 IV, появившиеся в сети.

Поделился ими сетевой информатор с ником @TheGalox_. По его информации, каких-то резких внешних преображений ждать не стоит. Компания продолжит эксплуатировать прежний экстерьер, экономя на услугах дизайнеров. Sony Xperia 5 IV предложит вытянутый корпус с прежними габаритами и диагональ дисплея составит 6,1 дюйма разрешением FullHD+, защищает который закаленное стекло Gorilla Glass Victus. Внутри установят Snapdragon 8 Gen 1 Plus и это вполне логичное решение, которое дает Sony полное право называться флагманом.

Емкость аккумуляторной батареи составит 4700 мАч и основная камера предложит три датчика изображения, где главный на 12 Мп Sony IMX557, а ассистировать ему станет ультраширик Sony IMX363 на 12 Мп и телеобъектив с аналогичным разрешением Sony IMX663 с поддержкой 3-кратного оптического зума.

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Источник: notebookcheck﻿