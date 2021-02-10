Dimensity 8100: что-то годное ради которого производители отказывают от другого процессора

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Остается открытым вопрос выйдет ли Dimensity 8000 или от его выпуска отказались

В прошлом году рынок смартфонов смотрелся многообещающе. Особенно в контексте флагманских чипов. Никто не сомневался в том, что Snapdragon 8 Gen 1 выйдет мощным, большую ставку делали на внедрение графики AMD в Exynos 2200 и многие питают надежду, что Dimensity 9000 действительно будет стоящим. Но первые дни 2022 года уже успели разочаровать: Snapdragon 8 Gen 1 греется, а Exynos 2200 и вовсе претендент на звание аутсайдера года.

Остается надежда на второе поколение Google Tensor и то, что MediaTek не подкачает с Dimensity 9000. В разборку на рынке чипов должен вмешаться Dimensity 8000, которому пророчили стать «нагибателем» Snapdragon 870. Но до сегодняшнего дня чипмейкер так и не выкатил его. И этому есть объяснение.

Известный поставщик утечек Digital Chat Station напомнил, что в прошлом году он был одним из тех, кто предсказал выход Dimensity 8000, который будет произведен силами TSMC, из восьми ядер четыре будут Cortex-A78 с пиковой частотой 2,75 ГГц, создан он будет с применением норм 5-нм технологии и предложит графику Mali-G510.

По его словам, «его частота немного консервативна», поэтому 1 марта состоится премьера Dimensity 8100. В новый чип поверили ряд производителей, отказавшись от Dimensity 8000 в пользу Dimensity 8100. Он утверждает, что «параметры нового чипа лучше» и первый смартфон с ним на борту дебютирует в марте.

Окажутся ли в числе «отщепенцев» Redmi K50 и Realme GT Neo 3, которым пророчили Dimensity 8000, неизвестно. Но, возможно, что-то из них и станет первым с Dimensity 8100.

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Источник: weibo