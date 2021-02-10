Dimensity 9000 против Snapdragon 8 Gen1: сравнение результатов в бенчмарке

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На практике будет полный паритет

Несмотря на то, что на рынке еще нет моделей с Dimensity 9000 и Snapdragon 8 Gen1, производители активно работают над новинками с ними на борту и тестируют прототипы в самых различных сценариях. Естественно, что замер производительности также делают. Благодаря инсайдерам удалось заполучить результаты забегов, сравнить мощность чипов Dimensity 9000 и Snapdragon 8 Gen1. Давате взглянем на результаты прогонки устройств с ними на борту в бенчмарке AnTuTu.

По итогам забега в синтетическом тесте прототип на новой флагманской платформе от Qualcomm смог набрать 1 035 020 баллов. Предположительно, испытание на производительность прошел Motorola Edge X. Но генеральный менеджер подразделения отрицает тот факт, что тест прошел смартфон компаниия, заявив «это не мы».

Также на днях испытание на мощность в AnTuTu прошел и Dimensity 9000, который был официально анонсирован MediaTek на прошлой неделе. Результат этого чипа — 1 007 396 «попугаев». Если ориентироваться на эти результаты и признать их достоверными, то получается, что в плане мощности Snapdragon 8 Gen1 выглядит чуть предпочтительнее процессора от MediaTek, но в реальных условиях эксплуатации пользователи не ощутят этой разницы. Куда важнее, как будут обстоять дела с нагревом и не испортит ли склонного к перегреву впечатление от мощностии двух процессоров.

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Источник: mydrivers