Dimensity 9300 будет мощнее Apple A17 Bionic

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В этом году нас ждет настоящий прорыв в производительности процессоров

Несколько последних поколений флагманских процессоров строились по трем кластерным зодчествам с одним сверхмощным ядром Cortex X и еще двумя кластерами, один из которых мощный, а другой энергоэффективный.

Такая схема использовалась потому, что сверхмощные ядра были очень прожорливыми и использование нескольких сделало смартфон очень горячим. Первые истоки по отношению к будущему процессору Dimensity 9300 несколько шокировали наличием в нем сразу четырех сверхмощных ядер.

Было предположение, что такой процессор создан для компьютеров на Arm или планшетов. Но презентация новой архитектуры ядер от Arm прояснила ситуацию. Новые ядра X4 стали на 40% энергоэффективнее предшественников и теперь конфигурация из четырех таких ядер выглядит вполне уместной.

Как можно увидеть на слайде презентации, у будущего чипа будут ядра Cortex-X4 и Cortex-A720, без младших Cortex-A520. В качестве видеоядра используется новейшее видеоядро Immortalis 720. Это тоже значительный прорыв в производительности, о котором мы расскажем подробнее в отдельном материале.

Известный инсайдер Digital Chat Station намекнул, что Dimensity 9300 переплюнет по вычислительной мощности не только существующее решение от яблочной компании, но и будущий Apple A17 Bionic.

Поэтому и формальная победа Dimensity 9200+ вырвавшегося вперед на считанные проценты от 8 Gen 2 в следующем году превратится в значительный отрыв, и мы увидим интересный этап в развитии индустрии мобильных чипов.

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Источник: weibo