Чудес не произошло – Galaxy S20 и Note 20 все же не получат обновления до Android 14

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ОШИБКА SAMSUNG

Компания Samsung опровергла информацию о том, что смартфоны серий Galaxy S20 и Note 20 получат обновление Android 14.

Ранее на официальном сайте поддержки Samsung появилось упоминание, будто эти модели 2020 года обновятся до One UI 6 на основе Android 14. Однако это противоречило предыдущей политике обновлений Samsung.

Сейчас компания исправила ложную информацию и убрала упоминание о Galaxy S20 и Note 20 из списка смартфонов, которые получат Android 14 – что явно дало ложную надежду владельцам этих устройств.

То есть, как и ожидалось ранее, Galaxy S20 и Note 20 останутся на Android 13. Хотя эти модели будут получать обновления безопасности, полноценного апгрейда операционной системы уже не будет.

Такая неразбериха со стороны Samsung разочаровала владельцев Galaxy S20 и Note 20, надеявшихся на продолжение поддержки. Впрочем, более новые флагманы Samsung, начиная с S21, получат как Android 14, так и Android 15.

Источник - 9to5google