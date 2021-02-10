Чудес не произошло – Galaxy S20 и Note 20 все же не получат обновления до Android 14
ОШИБКА SAMSUNG
Компания Samsung опровергла информацию о том, что смартфоны серий Galaxy S20 и Note 20 получат обновление Android 14.
Ранее на официальном сайте поддержки Samsung появилось упоминание, будто эти модели 2020 года обновятся до One UI 6 на основе Android 14. Однако это противоречило предыдущей политике обновлений Samsung.
Сейчас компания исправила ложную информацию и убрала упоминание о Galaxy S20 и Note 20 из списка смартфонов, которые получат Android 14 – что явно дало ложную надежду владельцам этих устройств.
То есть, как и ожидалось ранее, Galaxy S20 и Note 20 останутся на Android 13. Хотя эти модели будут получать обновления безопасности, полноценного апгрейда операционной системы уже не будет.
Такая неразбериха со стороны Samsung разочаровала владельцев Galaxy S20 и Note 20, надеявшихся на продолжение поддержки. Впрочем, более новые флагманы Samsung, начиная с S21, получат как Android 14, так и Android 15.
Источник - 9to5google