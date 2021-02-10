Действия ждет редизайн: Федоров пообещал обновление приложения на Diia Summit, однако дизайн уже утек в сеть

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После трех лет без изменений UX приложение "Действие" наконец-то обновит дизайн и интерфейс. Об этом Forbes сообщил собеседник в правительстве, предоставив соответствующие скриншоты.

По информации издания, официальную презентацию обновленного "Действия" анонсировал министр цифровой трансформации Михаил Федоров. Состоится она на мероприятии Diia Summit 19 декабря, то есть уже сегодня.

Судя по скриншотам, главные изменения – другой вид страницы с документами, увеличенные аватарки и новый раздел "Лента". Обновленный дизайн "Действия" станет доступным для 20 млн пользователей сразу после завершения Diia Summit. В приложении уже сейчас представлено более 120 "цифровых" госуслуг.

Кроме того, недавно Mastercard начал интегрировать услугу "наличные карты" в приложение. У сетевых торговцев будет две опции: пополнение карты до 5 тысяч гривен и до 35 тысяч гривен в случае верификации в «Действии».

Кроме того, на саммите Федоров пообещал презентовать несколько новых услуг в "Действии", среди которых онлайн-регистрация изменений данных ФЛП и оформление документов для моряков.

UPD: Обновиться уже можно! Также в полночь добавить функцию перерегистрации авто – покупать и продавать можно будет прямо в приложении.

Источник - ain , dev.ua