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Действия ждет редизайн: Федоров пообещал обновление приложения на Diia Summit, однако дизайн уже утек в сеть

19.12.2023 188 0

Истоки и здесь

После трех лет без изменений UX приложение "Действие" наконец-то обновит дизайн и интерфейс. Об этом Forbes сообщил собеседник в правительстве, предоставив соответствующие скриншоты.

Действия ждет редизайн: Федоров пообещал обновление приложения на Diia Summit, однако дизайн уже утек в сеть – фото 1

По информации издания, официальную презентацию обновленного "Действия" анонсировал министр цифровой трансформации Михаил Федоров. Состоится она на мероприятии Diia Summit 19 декабря, то есть уже сегодня.

Судя по скриншотам, главные изменения – другой вид страницы с документами, увеличенные аватарки и новый раздел "Лента". Обновленный дизайн "Действия" станет доступным для 20 млн пользователей сразу после завершения Diia Summit. В приложении уже сейчас представлено более 120 "цифровых" госуслуг.

Действия ждет редизайн: Федоров пообещал обновление приложения на Diia Summit, однако дизайн уже утек в сеть – фото 2

Кроме того, недавно Mastercard начал интегрировать услугу "наличные карты" в приложение. У сетевых торговцев будет две опции: пополнение карты до 5 тысяч гривен и до 35 тысяч гривен в случае верификации в «Действии».

Кроме того, на саммите Федоров пообещал презентовать несколько новых услуг в "Действии", среди которых онлайн-регистрация изменений данных ФЛП и оформление документов для моряков.

UPD: Обновиться уже можно! Также в полночь добавить функцию перерегистрации авто – покупать и продавать можно будет прямо в приложении.

Источник - ain , dev.ua

Автор: Andrii S. Дата публикации: 19.12.2023
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Действия ждет редизайн: Федоров пообещал обновление приложения на Diia Summit, однако дизайн уже утек в сеть