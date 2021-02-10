Дизайн смартфона Vivo S18 с ИИ BlueLM официально опубликован

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Это был месяц причудливого дизайна

Vivo планирует представить серию смартфонов Vivo S18 с большой языковой моделью ШИ BlueLM в декабре. Ожидается, что линейка получит три модели: Vivo S18e, Vivo S18 и Vivo S18 Pro. Сегодня вице-президент Vivo Оуян Вэйфен опубликовал постер, раскрывающий дизайн задней панели смартфонов.



Смартфоны Vivo S серии всегда отличались своим дизайном. Постер Vivo S18 также показывает интересное дизайнерское решение. Телефон будет доступен в фарфоровом и нефритовом оттенках, оба имеют текстуру с волнистым узором.



Остров камер Vivo S18 имеет блок объективов черного цвета в верхней части, где находятся три камеры и название бренда VCS. Ниже расположен квадратный светодиод Aura Light вместе с меньшим светодиодом. Основная камера Vivo S18 будет поддерживать оптическую стабилизацию изображения. Хотя передняя часть серии Vivo S18 не показана на новом плакате, известно, что у него будет OLED-панель с загнутыми краями.



Истоки указывают, что будущие Vivo S18 и S18 Pro получат процессоры Snapdragon 7 Gen 3 и Dimensity 9200 Plus. Говорят, что они будут самыми тонкими телефонами с аккумулятором на 5000 мАч в 2023 году. Предварительно известно, что Vivo S18 будет представлен в понедельник 4 декабря.



Источники говорят, что Vivo S18e получит схожий дизайн, но плоский дисплей. Однако больше об устройстве ничего не известно. Ходят слухи, что измененная серия Vivo S18 будет выпущена в мире под брендом Vivo V30 и Vivo V30 Pro.

Источник: Gizmochina