Дизайн и дату анонса OPPO Pad 2 показали на официальных постерах

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Братья близнеца OnePlus Pad показали на рекламном постере OPPO

Компания OPPO анонсировала крупную презентацию, запланированную на 21 марта. Уже известно, что на ней покажут новую серию камерофонов Find X6. Теперь стало известно, что компанию им составит новый планшет компании под названием OPPO Pad 2.

Увидев официальный постер у меня появилось стойкое чувство дежавю. Присмотревшись внимательнее я понял, что именно у меня вызывает такие мысли. Это же полная копия анонсированного в феврале OnePlus Pad. Все что изменили так это цвета: серый и бежевый вместо фирменного зеленого в OnePlus.

По начинке отличий не ожидается, а значит можно рассчитывать на 144-Гц IPS экран диагональю 11,61", чипсет MediaTek Dimensity 9000, квартет динамиков Dolby Atmos и батарею на 9510 мАч с 67-Вт зарядкой.

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Источник: weibo