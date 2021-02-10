Дизайн и характеристики Xiaomi Redmi Note 13R Pro "засветил" китайский оператор связи
Дизайн похож на некоторые смартфоны Vivo
На сайте China Telecom появился еще не представленный Redmi Note 13R Pro от Xiaomi. Иллюстрации у оператора не очень хорошие, но дают представление о дизайне.
Redmi Note 13R Pro имеет 6,6” OLED-экран с разрешением FHD+ и частотой обновления 120 Гц. В наличии 12 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ накопитель, а также аккумулятор емкостью 5000 мАч и Android 13.
Redmi 13R Pro имеет размеры 161,11×74,95×7,73 мм и весит 174 г. Каталог China Mobile подтверждает 108 МП основную камеру, к которой присоединен 2 МП вспомогательный модуль и 16 МП фронтальную камеру.
Вероятно, Note 13R Pro будет оснащен процессором Dimensity 6080 от MediaTek. Цена за вариант 12/256 ГБ составляет 1999 юаней ($275). Китайский релиз Redmi Note 13R Pro ожидается 20 ноября.
Источники: GSMArena , China Telecom