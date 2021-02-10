Дизайн как у iPhone? Samsung планирует кардинально сменить вид Galaxy S24 и S24 Plus

120

А понравится ли новый дизайн Galaxy S24 нам?

За последний месяц, особенно после выхода гибких смартфонов компании Samsung, люди начали задумываться как будут выглядеть новинки в следующем году. Мы многое узнали о следующей тройке флагманских телефонов Samsung, хотя осталось еще 5-6 месяцев, пока технический гигант представит серию Galaxy S24. Один из последних истоков касался, по слухам, титановой рамы S24 Ultra.

Появилось еще большее количество сведений, связанных с фреймами Galaxy S24 и Galaxy S24 Plus, о которых нам сообщил Ice Universe. Модели Galaxy S24, не относящиеся к Ultra, могут получить обновленный вид.

Samsung, как правило, придерживается того же дизайна, когда дело доходит до линейки флагманских телефонов, ведь люди любят этот дизайн. Согласно Ice Universe, это изменится с Galaxy S24 и S24 Plus, поскольку говорят, что рамки обоих телефонов будут плоские стороны, также он сравнил такое решение с теперешним видом смартфона.

В отличие от iPhone, который уже сменился с плоского на изогнутый и снова плоский, плоская рамка была бы первой для Samsung во флагманской линейке, помню только такое решение было у модели Samsung Galaxy Alpha, выпущенной еще в 2014 году.

Но подождите, если обычные модели Galaxy S24 получают плоские стороны, разве Galaxy S24 Ultra тоже не получает их? Автор утечки не упоминает ничего, что намекает на то, что будущая Ultra не претерпевает значительных изменений, это, скорее всего, объясняется загнутым дисплеем, с которым было бы трудно реализовать плоские стороны.

За последние годы было много споров на тему удобства плоских сторон, но, как мы видим, достаточно много производителей, особенно в бюджетном сегменте используют такое решение. Кому-то не нравятся плоские рамки, говоря, что они неудобны в руке, а другие говорят, что они лучше, потому что телефон легче крепко держать. Существуют также некоторые аргументы, утверждающие, что легче разместить все компоненты внутри устройства, когда он имеет более коробочную форму.

Помимо практических соображений, Samsung может сделать это просто для того, чтобы обновить внешний вид своих флагманов. В конце концов, серия Galaxy S в целом остается неизменной в течение многих лет, поэтому было бы полезно оторваться и попробовать что-нибудь новое.

Читайте также: Распродажа крутого флагманского смартфона Samsung Galaxy S21+

Источник: phonearena