Распродажа Samsung Galaxy S21+: Крутой флагманский смартфон с отличными характеристиками отдают всего от 11 908

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Samsung Galaxy S21+ - непревзойденный и стильный

Samsung Galaxy S21+ является одним из самых лучших флагманов современности, настоящей гордостью компании. Смартфон собрал вокруг себя множество фанатов и не прекращает собирать на себе взгляды людей.

Наличие плюса в названии модели здесь не зря, покупатель получит больше, чем при покупке стандартного Galaxy S21: производитель предлагает экран большей диагонали, батарею увеличенной емкости и прочие улучшения.

Смартфон действительно классный, дисплей Dynamic AMOLED 2X 6.7" 120 Гц с наименьшими рамками вокруг дисплея среди конкурентов очень приятно пользоваться таким девайсом.

Мощность данного смартфона поразительна, на нем установлен чип Snapdragon 888, сейчас это один из самых актуальных процессоров, который тянет не только все современные программы, но и все самые мощные игры. Диагональ дисплея позволяет насладиться этим процессом.

Что касается дизайна, смартфон сохраняет тенденцию достаточно яркого дизайна, но при этом не надоедает. Очень элегантно смотрят камеры, которые, кстати, делают неотразимые фотографии и видео. Относительно характеристик главного модуля : 12 Мп, 12 Мп (широугольная), 64 Мп (зум 3×), видео 8K @ 24 fps, 4K @ 30/60 fps. Кроме этого смартфон хорошо лежит в руке, не выскользает из рук через приятное матовое покрытие.

Аккумулятор 4800 мАч, что, на мой взгляд, достаточно неплохо. Правда, зарядка всего на 25 Вт, но есть беспроводная и обратная (реверсивная) зарядки. Смартфон также имеет защиту от воды и пыли по стандарту IP68.

Смартфон подойдет людям, любящим стильный дизайн от культовой компании Samsung. У телефона отличные камеры, мощный процессор и приятный вид.

Приобрести смартфон можно по ссылке ниже:

Samsung Galaxy S21+ 8/128 GB – 11 908 грн.

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https://andro-news.com/ru/news/samsung-zgadala-pro-svoih-koristuvachiv-ta-vipustila-onovlennia.html Samsung упомянула о своих пользователях и выпустила обновления в Galaxy Watch 3 и Watch 2 Active(Адм. панель)