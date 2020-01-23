Дизайнер визуализировал Xbox Series X

980

Итальянский дизайнер Джузеппе Спинелли создал красивый концепт игровой консоли нового поколения Xbox Series X. Нам показывают тот продукт, с которым Microsoft собирается совершить фурор на рынке игровых устройств в этом году. Рендеры и видео созданы на основе всей имеющейся информации, а свои работы он опубликовал на сайте LetsGoDigital.

Консоль заключена в корпус черного цвета, обладающего вентиляционными отверстиями сзади и на верхней площадке. Спереди имеется прорезь, предназначенная для загрузки дисков. На тыльной стороне консоли расположились все необходимые интерфейсы и разъемы.

Напомним, что Xbox Series X поступит в продажу ближе к рождественским праздникам 2020 года. Ожидается, что прирост производительности вырос в 4 раза по сравнению с Xbox One X и тут будет использоваться пятое поколение оперативной памяти (GDDR5), а скорость чтения SSD составит до 7 Гб/с.

Обещан низкий уровень шума, обработка контента 8К и мощный чип, созданный на базе Zen 2 и архитектуры RDNA в партнерстве с AMD. Новика будет совместима с ПК на базе Windows 10 и приставками Xbox One.

Источник: nl.letsgodigital.org