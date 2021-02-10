Для быстрых команд в Wear OS теперь появилось отдельное удобное меню – как использовать?

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МГНОВЕННЫЙ ДОСТУП К ПЕРСОНАЛЬНЫМ КОМАНДАМ

Компания Google выпустила для смарт-часов на Wear OS новую функциональную плитку Google Assistant. Она позволяет создавать быстрые команды для Google Asistant.

Чтобы использовать плитку, достаточно провести вправо на экране часов и выбрать ее. Затем можно настроить свои команды, например для прогноза погоды или управления умным домом.

Это экономит время, не нужно каждый раз диктовать или вводить команду. Достаточно лишь затронуть плитку с заранее заданным действием.

Новая функция уже доступна на Pixel Watch и Galaxy Watch под управлением Wear OS 3 и 4. Она облегчает использование Google Assistant на часах.

Источник - 9to5google