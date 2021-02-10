Якою мовою ви хочете читати наш сайт?
Українською На русском
Где купить дешевле?
RU
UA
  • Andro-news.com
  • Новости
  • Для быстрых команд в Wear OS теперь появилось отдельное удобное меню – как использовать?

Для быстрых команд в Wear OS теперь появилось отдельное удобное меню – как использовать?

19.10.2023 80 0

МГНОВЕННЫЙ ДОСТУП К ПЕРСОНАЛЬНЫМ КОМАНДАМ

 

Компания Google выпустила для смарт-часов на Wear OS новую функциональную плитку Google Assistant. Она позволяет создавать быстрые команды для Google Asistant.

 

 

Чтобы использовать плитку, достаточно провести вправо на экране часов и выбрать ее. Затем можно настроить свои команды, например для прогноза погоды или управления умным домом.

 

Это экономит время, не нужно каждый раз диктовать или вводить команду. Достаточно лишь затронуть плитку с заранее заданным действием.

 

Для быстрых команд в Wear OS теперь появилось отдельное удобное меню – как использовать? – фото 1

 

Новая функция уже доступна на Pixel Watch и Galaxy Watch под управлением Wear OS 3 и 4. Она облегчает использование Google Assistant на часах.

 

Источник - 9to5google

Автор: Андрій Ш. Дата публикации: 19.10.2023
Комментарии
Всего комментариев: 0
Здесь может быть написан ваш комментарий
 
 

telegram__banner.png
Последние ролики на YouTube
Для быстрых команд в Wear OS теперь появилось отдельное удобное меню – как использовать?