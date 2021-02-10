К 2025 году Apple перейдет на безопасные для экологии аккумуляторы

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В праздник Пасхи хочется рассказать о добрых делах

На этой неделе компания Apple объявила, что произведет серьезные изменения в технологии изготовления аккумуляторов, которые она использует для своих продуктов. В течение следующих двух лет компания перейдет на использование только переработанных кобальтовых батарей.

Корпорация заявила, что к 2025 году они перейдут на использование исключительно переработанного кобальта. Этот шаг от бренда является частью планов сделать всю потребительскую электронику с нулевым следом углерода до конца этого десятилетия.

Кроме того, Apple объявила, что магниты в разных типах устройств будут использовать переработанные редкоземельные элементы, а фирменная конструкция печатной платы будет базироваться на пайке из переработанного олова и позолоте.

Apple работает над тем, чтобы полностью избавиться от углеродных выбросов при производстве продуктов, включая всю цепочку поставок и жизненный цикл каждого продукта до 2030 года. Ранее на этой неделе компания объявила, что удвоила свои инвестиции в общие проекты по убыванию углеродного следа.

Причиной таких огромных инвестиций и сжатых сроков стало то, что технические гиганты в прошлом обвинялись в причастности к смерти детей в Демократической Республике Конго во время добычи кобальта.

Этот материал является ключевым компонентом аккумуляторов, питающих бытовую электронику. В 2022 году около четверти всего кобальта, используемого в продуктах Apple, было переработано. Это ознаменовало рост на 13 процентов по сравнению с 2021 годом.

Сейчас она получает более двух третей алюминия, около трех четвертей всех редкоземельных материалов и около 95 процентов всех вольфрамовых материалов в своей продукции из переработанных материалов. Таким образом, батареи на основе кобальта – первые на очереди среди компонентов, которые будут полностью основаны на переработанных материалах.

Компания подает очень хороший пример другим производителям такими действиями, хотя сами смартфоны Apple нам не очень нравятся, но такое отношение к окружающей среде безусловно вызывает уважение и становится для многих людей одним из аргументов выбора их продукции.

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Источник: gizmochina