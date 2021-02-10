До 24 гб ОЗУ: Xiaomi 13T Pro уже близко – презентация Redmi K60 Ultra

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Чем ближе к презентации - тем больше деталей





Xiaomi дразнит нас новинками: Xiaomi тизерит фишки нового смартфона Redmi K60 Ultra (Extreme Edition), презентация которого состоится 14 августа, вместе с другими ожидаемыми устройствами. Компания соблазнительно показала, что будущее устройство будет иметь плоский OLED-экран с высокой частотой обновления 144 Гц и высоким разрешением 1,5 К. Xiaomi с гордостью сообщает, что Redmi K60 Ultra получил результат AnTuTu в 1,77 миллиона баллов (но, все мы знаем об Antutu и что это только маркетинговый ход).





Под капотом смартфон, ожидается, будет работать на мощном чипсете Dimensity 9200+. Дополнительный X7 чип Pixelworks поднимет визуальный и игровой опыт на новый уровень. Redmi K60 Ultra также будет предлагать высокие объемы памяти, с конфигурациями по выбору впечатляющих 24 ГБ оперативной памяти и накопителя до 1 ТБ.





Тизер также раскрывает информацию о камере, подтверждая наличие 50-мегапиксельной задней камеры с диафрагмой f/1.7 (предварительно Sony IMX 890). Вероятно, в устройстве также будет ультраширокоугольная камера на 8 Мп и макрообъектив-затычка. Стоит отметить, что смартфон уже прошел сертификацию, раскрывая поддержку быстрой зарядки мощностью 120 Вт, подобно K60 Pro.





Мы узнаем другие детали, включая цену телефона, когда он официально выйдет на следующей неделе.





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Источник: sparrownews