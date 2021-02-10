До релиза джейлбрейка PlayStation 5 осталось совсем чуть-чуть? Sony уже заплатила за найденную уязвимость $10 000, но некоторым повезет!

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вот так

Известный хакер PlayStation TheFloW сообщил об обнаружении им серьезной уязвимости в системе PS5, за что получил $10 000 от Sony. Это может означать приближение долгожданного джейлбрейка.

Если бы вы последовали совету TheFloW с сентября "не обновлять" PS5, то, вероятно, смогли бы воспользоваться будущим джейлбрейком - эксплоит будет доступен к версии 8.х.х - если выше, к сожалению, вы пролетаете. Или потом купите дорогую б/у версию PS5 с уже установленным эксплоитом.

Хотя некоторые озабочены тем, что Sony через программу HackerOne контролирует раскрытие уязвимостей, эта платформа мотивирует хакеров искать эксплоиты в обмен на денежное вознаграждение - так что возможно, каким-то вместе еще вы попадете в число счастливчиков с нужной.

Благодаря усилиям профессиональных исследователей безопасности типа TheFloW направление взлома PlayStation живо, несмотря на изменения со времен PSP и PS3 - когда это было делать гораздо легче. Итак, кто последовал совету и не стал обновлять PS5 - попробуйте плоды своей терпения в ближайшее время!

Источник - wololonet