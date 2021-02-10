Приложение OnePlus Hasselblad Camera можно скачать на любой смартфон, ссылку на APK внутри

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Фирменное приложение камеры OnePlus Hasselblad Camera﻿ выложили в свободный доступ

OnePlus недавно объединился с Hasselblad, известным производителем камер для улучшения производительности камеры на своих последних смартфонах. Результатом сотрудничества стала разработка нового приложения OnePlus Hasselblad Camera с улучшенной обработкой изображений, точностью цвета и динамическим диапазоном.

Эта новая программа камеры доступна на новейших устройствах OnePlus, но пользователи других устройств также могут использовать преимущества этого сотрудничества, загрузив OnePlus Hasselblad Camera APK.

Мы проверили приложение на нескольких устройствах и на всех оно работал плавно и работали все режимы съемки. К сожалению, отдельного режима ночной съемки в приложении нет, но присутствуют режимы замедленной и ускоренной съемки.

Также есть хороший профессиональный режим, и даже возможность снимать в формате RAW без сжатия. Судя по первым тестам алгоритмы делают фото с более натуральной цветопередачей. Также мы заметили, что в алгоритмах нет агрессивного шумодава.

При недостаточном освещении, несмотря на шумы, картинка остается реалистичной, никакого мыла или эффекта акварели вследствие избыточного сглаживания здесь нет.

Для флагманских смартфонов вы вряд ли заметите улучшение, там и так неплохие алгоритмы камеры и множество режимов, но любопытства ради можно попробовать. А вот на середняках и бюджетниках очень рекомендую установить, тем более что никаких сложных манипуляций для этого не нужно, просто установить APK по этой ссылке .

Устанавливайте OnePlus Hasselblad Camera и пишите в комментариях, понравился ли вам интерфейс камеры и результаты фото и видео.

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Источник: opponews