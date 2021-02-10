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Доля Android на рынке снизилась, iOS же выросла

22.04.2022 151 0

Правда на расстановку сил и доминирование Android это особо не влияет

Похоже, что кризис, карантинные ограничения и проблемы в цепочке поставок, больнее всего ударили по производителям Android-устройств. Это негативно сказалась на показателях распространения зеленого робота, тогда как iOS получила фору и воспользовалась ситуацией на рынке. Отчет аналитиков немецкой компании Statista указывает на то, что доля Android по итогам января 2022 года составила 69,74%, тогда как в третьем квартале 2018 года этот показатель был на уровне 77,32%.

 

Доля Android на рынке снизилась, iOS же выросла – фото 1

 

В то время как Android демонстрировал спад, Apple удалось увеличить присутствие iOS на рынке. Безусловно, она не занимает доминирующее положение, но есть тенденция к росту этой операционной системы на рынке. По итогам первого месяца нынешнего года доля iOS составила 25,4% против 19,4% в середине 2018 года. За неполных четыре года рост составил 6% и в нынешних условиях, когда на рынке работает огромное количество производителей устройств с зеленым роботом, такой прирост можно считать достижением для Apple.

 

Продолжится ли эта тенденция в будущем, сказать сложно. Многое будет зависеть от тех предложений, которые будут на рынке. Чем привлекательнее и популярнее будут смартфоны какого-то из лагерей, тем активнее будет расти доля Android и iOS. В одном можно быть уверенным, что лидерству Android на рынке мобильных операционных систем ничего не угрожает.

 

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Источник: tudocelular

Android iOS
Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 22.04.2022

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Доля Android на рынке снизилась, iOS же выросла