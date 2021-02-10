Дорожная карта Apple iPad на 2024 год – OLED, iPad Pro и новые технологии

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iPad ждет много изменений

Известный аналитик Мин-Чи Куо пролил свет на будущую линейку Apple iPad и обнародовал дорожную карту, которая включает обновление существующих моделей, выпуск новых устройств и внедрение новых технологий.



По словам Куо, Apple намерена увеличить количество моделей iPad и представить новую в 2024 году. Несмотря на это, ожидается, что поставки не достигнут пика, который наблюдался в 2022 году. Падение объясняется уменьшением случаев работы дома, спроса и отсутствием существенного улучшения качества развлечений и производительности пользователя.



В новом году Apple iPad получат процессоры M3 и OLED дисплеи. В совокупности эти шаги дадут повышенную производительность вместе с улучшением визуальных впечатлений и всеобщего пользовательского опыта.



В первом квартале 2024 года Apple планирует выпустить две модели iPad Air с диагональю 10,9 и 12,9 дюйма. Примечательно, что 12,9” вариант представляет собой совершенно новую модель. Несмотря на отсутствие технологии mini-LED, изменение конструкции задней пластины дисплея повысит его производительность у модели 12,9”.



В первом-втором квартале 2024 года Apple собирается начать производство двух новых моделей iPad Pro с OLED. Они получат процессор M3 и усовершенствованный дизайн. Однако ожидаются задержки производства из-за проблем с панелями OLED.



Новые OLED-панели будут поддерживать технологию LTPO, как и дисплеи iPhone 15 Pro. Это означает лучшее энергосбережение. В общей сложности пользователь получит улучшение качества изображения и большую автономность.



Из плохого – стоимость Apple iPad после всех технических новшеств может возрасти, особенно на фоне ожидаемого уменьшения поставок. Также цены будут скорректированы с учетом нового модельного ряда.

Источники: Sparrows News﻿﻿, Medium