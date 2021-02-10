Долгожданное возвращение Huawei и Kirin в большую игру?

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Они сертифицировали смартфоны с кодовым названием 5G

Huawei получила сертификацию для пяти новых 5G смартфонов от китайского органа сертификации, свидетельствующих о намерениях запуска этих моделей в будущем. Эти модели, идентифицированные по их соответствующим номерам моделей ADA-AN00, PSD-AN00, ADA-TN00, BLK-AN00 и BLK-TN00, имеют суффиксы "AN" или "TN" в своих номерах моделей, что указывает на совместимость с 5G. В отличие от этого, смартфоны Huawei с пометкой "AL" в суффиксе являются устройствами 4G.





После столкновения с санкциями США в получении чипсетов с 5G после 2020 года Huawei сотрудничает с внутренними партнерами по разработке чипов для преодоления этих проблем и возвращения 5G в их будущих устройствах. Ожидаемая серия (в Китае) смартфонов Huawei Mate 60, ожидается, что она дебютирует в третьем или четвертом квартале этого года, может включать в себя флагманскую модель с поддержкой 5G. Также слухи, что Huawei выпустит обновленные флагманские устройства, такие как P60 и Mate X3, с чипсетами 5G.





Несмотря на то что Qualcomm, поставщик чипсетов для текущих 4G-устройств Huawei, подтвердил, что он не будет поставлять 5G-чип для Huawei, компания ищет решения для поддержки 5G в своих будущих смартфонах через другие партнерства.



Ранее чипы Kirin от Huawei интегрировали технологию базовой полосы 5G, но им мешали проблемы с радиочастотными модулями, что мешало его возможностям 5G и отводило их к функциональности 4G. В этом случае фильтр BAW был главным препятствием для амбиций Huawei по поводу чипов 5G независимых от США.





Объявление Saiwei о массовом производстве BAW-фильтров получило большое внимание в китайской мобильной и полупроводниковой промышленности. Совместно с MEMSonics Technology Saiwei была построена линия производства 8-дюймовых BAW-фильтров в Пекине, массовое производство которой началось в июле 2023 года. Партнеры планируют повысить объем производства для удовлетворения потребностей рынка.









Несмотря на то, что Saiwei не раскрывает информацию о клиенте, в индустрии есть гипотеза, что это может быть Huawei. Совокупная ежемесячная мощность производства Saiwei Electronics на Фабрике FAB3 в Пекине составляет 10 000 единиц. Одновременно идет фаза 2 строительства с спрогнозированной ежемесячной мощностью 20 000 единиц. Это включает в себя производственную линию для производства BAW-фильтров, созданную в сотрудничестве с MEMSonics. Однако возврат Huawei может произойти не сразу, поскольку технология требует тестирования.





В Украине раньше было много фанатов техники Huawei, однако почти все отвернулись от Huawei из-за отсутствия Google-сервисов и массового сокращения производства из-за отсутствия чипов. Что ж, сейчас одна из этих двух проблем преодолена.





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Источник - digitimes



