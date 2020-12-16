Эпичная фотобитва: Xiaomi за 250 долларов против iPhone за 1500 долларов. Кто победит? Нам нужно ваше мнение!

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Мы решили провести интересный эксперимент – кто снимает лучше: дешевый Xiaomi, но с камерой на 108 Мп, или же дорогущий iPhone 12 Pro Max?

Redmi Note 9 Pro 5G﻿

Никто не будет спорить с тем, что утверждение «с каждым годом камеры смартфонов становятся все лучше» - это аксиома. Но интереснее, что это утверждение актуально не только для флагманских устройств. В последнее время даже бюджетники начали «рвать» флагманы не такого уж далекого прошлого.

Благодаря Xiaomi смартфоны за 200-250 долларов уже не воспринимаются, как «днищевые» аппараты с немощными характеристики. Во многом такой популярности компания обязана своему решению делать ставку на разрешение камеры. Увидеть основной объектив с разрешением в 48, а то и 64 Мп в бюджетном и среднебюджетном сегменте Xiaomi уже не так сложно. А что вы скажете про 108 Мп?

Xiaomi выпустила первый полновесный бюджетник с такой мощной камерой и за прайс в 250 долларов. Им стал новый Redmi Note 9 Pro 5G. И несмотря на то, что смартфон был представлен буквально пару недель назад, мы уже имеем его у себя на руках. По этому случаю у нас родилась офигенная идея.

iPhone 12 Pro Max﻿

Для нашего обзора, который сегодня должен выйти на нашем канале, мы решили подготовить интересную подборку результатов фотосъемки. Мы хотим сравнить камеру Redmi Note 9 Pro 5G с камерой одного из самых топовых устройств на рынке – iPhone 12 Pro Max. И мы хотели попросить вашей помощи при сравнении.

Заходите в наш Telegram-канал и принимайте участие в слепом опросе – вам нужно будет отметить, к какому устройству принадлежит выкладываемое фото. Именно таким образом мы сможем объективно определить, стоит ли переплачивать уйму денег, если вам просто нужна хорошая камера.

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