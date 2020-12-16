Эпичная фотобитва: Xiaomi за 250 долларов против iPhone за 1500 долларов. Кто победит? Нам нужно ваше мнение!
Мы решили провести интересный эксперимент – кто снимает лучше: дешевый Xiaomi, но с камерой на 108 Мп, или же дорогущий iPhone 12 Pro Max?
Redmi Note 9 Pro 5G
Никто не будет спорить с тем, что утверждение «с каждым годом камеры смартфонов становятся все лучше» - это аксиома. Но интереснее, что это утверждение актуально не только для флагманских устройств. В последнее время даже бюджетники начали «рвать» флагманы не такого уж далекого прошлого.
Благодаря Xiaomi смартфоны за 200-250 долларов уже не воспринимаются, как «днищевые» аппараты с немощными характеристики. Во многом такой популярности компания обязана своему решению делать ставку на разрешение камеры. Увидеть основной объектив с разрешением в 48, а то и 64 Мп в бюджетном и среднебюджетном сегменте Xiaomi уже не так сложно. А что вы скажете про 108 Мп?
Xiaomi выпустила первый полновесный бюджетник с такой мощной камерой и за прайс в 250 долларов. Им стал новый Redmi Note 9 Pro 5G. И несмотря на то, что смартфон был представлен буквально пару недель назад, мы уже имеем его у себя на руках. По этому случаю у нас родилась офигенная идея.
iPhone 12 Pro Max
Для нашего обзора, который сегодня должен выйти на нашем канале, мы решили подготовить интересную подборку результатов фотосъемки. Мы хотим сравнить камеру Redmi Note 9 Pro 5G с камерой одного из самых топовых устройств на рынке – iPhone 12 Pro Max. И мы хотели попросить вашей помощи при сравнении.
Заходите в наш Telegram-канал и принимайте участие в слепом опросе – вам нужно будет отметить, к какому устройству принадлежит выкладываемое фото. Именно таким образом мы сможем объективно определить, стоит ли переплачивать уйму денег, если вам просто нужна хорошая камера.
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