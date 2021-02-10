Если вдруг Xiaomi Mi Mix 4 будет таким? Вам понравится?

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В сеть выложили якобы изображения Xiaomi Mi Mix 4

Всего четыре дня нас отделяют от анонса Xiaomi Mi Mix 4. В преддверии него компания не скромничает и только и занята тем, что рассказывает какой он «чудесный расчудесный» смартфон у нее получился, через какое количество проб и ошибок пришлось пройти, чтобы вот наконец-то явился он — «солнцеликий» Xiaomi Mi Mix 4.

Нас эти увещевания меньше всего интересуют, куда интереснее узнать каким в итоге получился смартфон и какие новации он принесет. А еще неплохо было бы посмотреть дизайн Xiaomi Mi Mix 4, который компания надежно охраняет от посторонних глаз. Но никто не застрахован от осечек и могла случилась утечка из стен Xiaomi.

В сеть выложили рендеры, на которых, возможно, показан Xiaomi Mi Mix 4 своей тыльной стороной. И основная камера вызывает ассоциации с шайбой, компания словно «раздула» блок от Xiaomi Mi 11 и убрала всякие украшательства в виде серебряной вставки. Датчиков изображения три и есть двойная светодиодная вспышка.

Xiaomi Mi Mix 3

Брать на веру эти изображения не станем. То, как неаккуратно обработаны края на изображениях, заставляет предположить, что без фотошопа тут не обошлось и это лишь кем-то созданный фейк. Очень похоже, что за основу взяли промо-изображение Xiaomi Mi Mix 3, которому «долепили» массивный блок основной камеры.

Хотя нельзя и исключать того, что подобным образом и будет выглядеть Xiaomi Mi Mix 4, а нам как смогли, так и визуализировали его. Ждем больше информации о новинке, уверены, что до анонса мы узнаем и увидим кое-что интересное о ней.

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Источник: telegram