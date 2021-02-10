Сенсации и интриги вокруг Xiaomi Mi Mix 4

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Xiaomi как может так и подогревает интерес к Mi Mix 4, вдруг, вы пропустите его премьеру

Xiaomi продолжает разгонять волну хайпа вокруг предстоящего анонса Mi Mix 4. Вчера компания продемонстрировала ностальгический ролик, в котором она поведала какой сложный и тернистый путь ей пришлось пройти на пути развития линейки имиджевых флагманов Mix.

Об этом Лэй Цзюнь еще должен подробно рассказать на предстоящей презентации 10 августа, а для того, чтобы пользователи еще больше прониклись торжеством момента и осознали, как много сил было потрачено на создание почти идеального смартфона, компания опубликовала тизер с концептами, которые так и не были реализованы.

Из изображений понять что-то в подробностях сложно. Можно лишь в числе концептов увидеть Mi Mix Alpha, а также очевидно, что усилия инженеров и дизайнеров Xiaomi были заточены на то, чтобы максимально увеличить площадь дисплея и наиболее популярной была идея максимально радикально «загнуть» его кромки на боковые грани устройства.

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Свою лепту в подогревание интереса к Xiaomi Mi Mix 4 внес и глава компании Лэй Цзюнь, который заявил, что новинка олицетворяет собой видение технологий будущего. А еще это продукт, «рожденный для мечты» и компания делала все, чтобы предложить лучшее устройство в линейки Mi Mix. Пообещал Лэй Цзюнь и то, что смарфтон будет работать стабильно и не разочарует фанатов.

В целом, мы услышали пафосные речи в традиционной для компании манере. Никакой конкретики, только обещание «мы смогли», «создали самый-самый», «впечатлим и удивим». Ждем презентацию, а дальше будем разбираться, что за «чудо расчудесное» Mi Mix 4.

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Источники: mydrivers, mydrivers