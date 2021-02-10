Это трэш! Камеры Xiaomi 12 и Xiaomi 12 Pro запотевают

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Возможно, это случаи единичные

Каким должен быть смартфон, который стоит более $700? Большинство ответят, что такой аппарат не только должен обладать топовыми характеристиками, но и быть лишен недостатков, особенно конструкционных и по части качества сборки. Оказалось, что такой идеальностью Xiaomi 12 Pro не обладает.

Российские блогеры уже начали тестировать Xiaomi 12 и Xiaomi 12 Pro и столкнулись с проблемой. Они заметили, что основные камеры флагманов регулярно запотевают, из-за чего страдает качество съемки. Запотевание не происходило произвольно, а только тогда, когда смартфон попадает из теплого пространства на холод. В результате на защитном стекле камеры образуется конденсат, а изображения выходят как замыленные или в тумане.

Это говорит о том, что есть проблемы с герметичностью корпуса и внутри корпуса может скапливаться конденсат, который может стать причиной какой-то поломки. Есть вероятность того, что компания откажет в гарантии, сославшись на попадание внутрь влаги. Но это в теории, как будет обстоять дело на практике, информации нет.

Возможно, с приходом флагманов серии Xiaomi 12 на глобальный рынок, эта проблема будет решена. Компания учтет, что в наших широтах и прочих странах пользователи регулярно сталкиваются с перепадом температур, поэтому уделит повышенное внимание качеству сборки.

Это не первый случай, когда камеры в смартфонах Xiaomi «потеют». Обозревая смартфон Redmi K40 и Redmi K40 Pro, мы обратили внимание на то, что под защитным стеклом камеры образуется конденсат. А еще ранее такой же дефект был обнаружен в Samsung Galaxy Note 20. В любом случае, когда Xiaomi 12 доберется до нас, мы обязательно проверим вопрос с образованием конденсата.

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