Evan Blass показал Google Pixel 7a в эксклюзивном цвете Coral

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Google Pixel 7a получит четвертый эксклюзивный цвет

До презентации Google IO остались считанные дни. Большинство устройств, которые будут показаны на этом событии, уже полностью рассекречены, но оказалось, что видели мы еще не все. Известный инсайдер Evan Blass показал нам новый эксклюзивный коралловый цвет Pixel 7a.

Скорее всего, устройства в таком цвете будут продаваться только в онлайн магазине Google, но перекупы точно не упустят возможности заработать на дефицитном товаре и устройство можно будет купить и в нашей стране немного дороже. Сам по себе цвет очень приятен, по моему субъективному мнению, такое решение выглядит гораздо лучше, чем предыдущие разноцветные смартфоны.

Так что будем ждать презентации, возможно у корпорации добра еще козырей в рукаве которые смогут нас хоть немного удивить.

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Источник: twitter