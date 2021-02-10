Exynos 2200 победит всех (но это неточно)

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Самоуверенность или продуманность?

Как-то так сложилось, что считается, что помимо высокой цены, одной из главных проблем Samsung являются ее чипы Exynos. Пеняют на то, что процессорам южнокорейского гиганта не хватает мощности, они перегреваются и наблюдается повышенный расход батареи. Чтобы решить проблему с недостатком производительности, Samsung пошла на то, что привлекла к сотрудничеству AMD, которая помогает ей создать мощную графику для Exynos.

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Первенцем должен стать Exynos 2200, анонс которого состоится до конца нынешнего года. Видимо, компания проведет отдельное мероприятие, посвященное выходу чипа, чтобы подчеркнуть важность события и восхвалять силу Exynos. В сети уже появлялись утечки, указывающие на то, что по части производительности Exynos 2200 будет хорош. По тестам Geekbench выходит, что он уверенно обходит Apple A14 Bionic и Snapdragon 888, а также есть все шансы, что и будущему Snapdragon 898 он уступать не будет.

Похоже, что Samsung воодушевлена результатами тестов Exynos 2200 и верит, что он не оставит мокрого места от конкурентов. В пользу этого говорит тот факт, что компания разместила предварительный заказ на 200 млн экземпляров чипов. Интересно, что источник указывает на то, что Exynos 2200 производится по 5-нанометровому техпроцессу второго поколения, а не по 4-нм техпроцессу.

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Источник: twitter