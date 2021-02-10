Facebook все. Теперь это Мета

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Компания объявила о ребрендинге во время конференции Facebook Connect

Некоторое время назад в сети появилось сообщение, что компания Facebook намерена сменить название. И вот вчера ребрендинг действительно состоялся. В рамках ежегодной конференции по технологиям дополненной и виртуальной реальности генеральный директор Facebook Марк Цукерберг объявил, что новое имя компании Meta.

«Мы компания, которая создает технологии для связи», - сказал Цукерберг. «Вместе мы наконец можем поставить людей в центр наших технологий». «Чтобы отразить, кто мы и что мы надеемся построить», - добавил он. По его мнению, имя Facebook не полностью охватывает все, что компания делает сейчас, и по-прежнему тесно связано с одним продуктом. «Но со временем, я надеюсь, нас будут рассматривать как компанию-метавселенную», - резюмировал Марк Цукерберг.

В дальнейшем компания Facebook будет называться «Мета», а Facebook по-прежнему будет доступен как продукт — социальная сеть наряду с WhatsApp и Instagram. Собственно, для самих пользователей ничего не изменится.

Цукерберг также рассказал о самой «метавселенной», концепции цифрового мира, где виртуальная реальность сочетается с настоящим миром. По словам главы компании, игры, вероятно, станут первой функцией, которая затянет пользователей в метавселенную. Привлекать пользователей будут также различными тренировками, функциями для работы и обучения в метавселенной.

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Источник: theverge