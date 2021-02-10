Facebook готовится объявить о ребрендинге. Нас ждет метавселенная

119

Марк Цукербург задумал создать нечто грандиозное и масштабное

Facebook переживает не лучшие времена. Компания вот уже несколько лет является мишенью для нападок. И нужно сказать, что не безосновательно. Истории о нарушении конфиденциальности пользователей, слежке и утечке данных стали делом обыденным для нее. Не раз звучали обвинения и в том, что Facebook фактически торгует данными пользователей и постепенно превратилась в рекламную компанию, получая приличные барыши в сфере цифровой рекламы.

А тут еще не так давно случился масштабный сбой, четко давший понять, что Facebook переживает кризис и нужны эффективные меры, чтобы вернуть доверие пользователей и ту аудиторию, которая устремилась в поисках альтернативы. И она не нашла ничего более действенного как начать с изменения структуры и имени.

По информации издания The Verge, Facebook планирует изменить название компании, чтобы лучше отразить ориентированность на «метавселенную». И смена имени перспектива не отдаленная. Уже 28 октября генеральный директор Марк Цукерберг объявит об изменении названия на конференции, которую проведет компания.

Подобно тому, как Alphabet является материнской компанией для Google, YouTube и других, изменения приведут к тому, что Facebook станет всего лишь одним из многих продуктов материнской компании с новым названием, включающим WhatsApp, Instagram и Oculus. Считается, что такой шаг позволит людям увидеть в компании нечто большее, чем социальная сеть. Это будет «метавселенная» с различными сервисами, приложениями и продуктами.

Какое именно название получит компания, не сообщается. Источник лишь говорит о том, что, возможно, наименование будет иметь какое-то отношение к имени Horizon — VR‑версии Facebook, которую создают вот уже несколько последних лет. Насколько эти догадки близки к истине, можем узнать через неделю.

Стоит сказать, что Facebook активно продвигает в последнее время идею «метавселенной». Но что она вкладывает в это понятие, понять сложно. Сам термин ввел писатель фантаст Нил Стивенсон для описания виртуального мира, в который люди сбегают из антиутопического и реального мира. Теперь его внедряет одна из крупнейших и самых неоднозначных компаний в мире. Ей придется объяснить, почему пользователям стоит погрузиться в другой виртуальный мир.

Подписывайтесь на Andro News в Telegram, «ВКонтакте» и YouTube-канал.﻿

Источник: theverge