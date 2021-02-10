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Facebook готовится объявить о ребрендинге. Нас ждет метавселенная

20.10.2021 119 0

Марк Цукербург задумал создать нечто грандиозное и масштабное

Facebook переживает не лучшие времена. Компания вот уже несколько лет является мишенью для нападок. И нужно сказать, что не безосновательно. Истории о нарушении конфиденциальности пользователей, слежке и утечке данных стали делом обыденным для нее. Не раз звучали обвинения и в том, что Facebook фактически торгует данными пользователей и постепенно превратилась в рекламную компанию, получая приличные барыши в сфере цифровой рекламы.

 

А тут еще не так давно случился масштабный сбой, четко давший понять, что Facebook переживает кризис и нужны эффективные меры, чтобы вернуть доверие пользователей и ту аудиторию, которая устремилась в поисках альтернативы. И она не нашла ничего более действенного как начать с изменения структуры и имени.

 

По информации издания The Verge, Facebook планирует изменить название компании, чтобы лучше отразить ориентированность на «метавселенную». И смена имени перспектива не отдаленная. Уже 28 октября генеральный директор Марк Цукерберг объявит об изменении названия на конференции, которую проведет компания.

 

 Facebook готовится объявить о ребрендинге. Нас ждет метавселенная – фото 1

 

Подобно тому, как Alphabet является материнской компанией для Google, YouTube и других, изменения приведут к тому, что Facebook станет всего лишь одним из многих продуктов материнской компании с новым названием, включающим WhatsApp, Instagram и Oculus. Считается, что такой шаг позволит людям увидеть в компании нечто большее, чем социальная сеть. Это будет «метавселенная» с различными сервисами, приложениями и продуктами.

 

Какое именно название получит компания, не сообщается. Источник лишь говорит о том, что, возможно, наименование будет иметь какое-то отношение к имени Horizon — VR‑версии Facebook, которую создают вот уже несколько последних лет. Насколько эти догадки близки к истине, можем узнать через неделю.

 

Стоит сказать, что Facebook активно продвигает в последнее время идею «метавселенной». Но что она вкладывает в это понятие, понять сложно. Сам термин ввел писатель фантаст Нил Стивенсон для описания виртуального мира, в который люди сбегают из антиутопического и реального мира. Теперь его внедряет одна из крупнейших и самых неоднозначных компаний в мире. Ей придется объяснить, почему пользователям стоит погрузиться в другой виртуальный мир.

 

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Источник: theverge

 

Facebook
Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 20.10.2021

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Facebook готовится объявить о ребрендинге. Нас ждет метавселенная