Fairphone 5: пример того, что разборный смартфон может выглядеть круто

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Вот так могут выглядеть будущие смартфоны в Европе.

Закон об сменных аккумуляторах от Еврокомиссии вступит в силу только через несколько лет, но уже сейчас есть компания, смартфоны которой отвечают всем требованиям будущего строгого законодательства – Fairphone из Нидерландов.

Правда, их смартфоны не отличаются современным внешним видом или выдающимися характеристиками, однако цена немаленькая.

В сети появились качественные рендеры следующего смартфона компании Fairphone 5 и он уже смотрится в духе настоящего времени.

В первую очередь обращаешь внимание на дисплей с гораздо более тонкими рамками и отказ от устаревшего каплевидного выреза во фронталку. Дизайн задней панели почти не отличается от предшественника. Он будет доступен в трех цветах: черный, голубой и прозрачный.

Ну и главная фишка смартфона тоже на месте, для замены батареи или любого другого модуля смартфона – достаточно отвертки. Относительно характеристик и цены пока нет никакой информации, но главное, что разборные смартфоны могут выглядеть прилично.

И если над такой концепцией поработают крупные компании, все может получиться не так и плохо, как можно было ожидать. Правда, ценник у таких аппаратов, скорее всего, будет выше, чем у монолитных конкурентов.

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Источник: androidauthority