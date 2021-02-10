Факт утечки образа Windows 11 подтвержден Microsoft

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Копию Windows 11 действительно умыкнули, и она будет такой, как показали на скриншотах

Хочу напомнить, что 24 июня Microsoft анонсирует Windows 11. То, что именно так и будет называться новая версия операционной системы подтвердила сама компания, которая через пару дней после слива прошивки в сеть, решила отреагировать. Она проявила почти олимпийское спокойствие, позволив растиражировать новость о появлении Windows 11 всем профильным ресурсам, а только после этого решила положить конец утечке.

Ранняя сборка ОС первой появилась на новостном сайте Beedom, которая потом разлетелась по сети. Microsoft потребовала от Google удалить из поиска ссылку на оригинальную статью издания о Windows 11. Фактически компания подтвердила, что выложенный в сеть дистрибутив принадлежит именно ей. Дословно обращение звучит так: «Статья Beedom.com распространяет Windows 11 ISO (авторские права на нее принадлежат Microsoft). Пожалуйста, удалите статью их поиска. Это утекшая копия еще не вышедшей Windows 11».

При этом нет информации, что компания решила каким-то образом наказать «обидчика». До сих пор нет ясности, как образ Windows 11 попал к журналистам и придется ли им ответить за досрочный слив операционки.

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Источник: windowscentral