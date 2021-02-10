Windows 11 «слили». Скриншоты и видео с новой операционкой

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Windows 11 представят через неделю, но первые выводы о ней можно сделать уже сейчас

24 июня Microsoft представит новую версию операционной системы для ноутбуков и ПК — Windows 11. Незадолго до анонса платформа разошлась по сети на скриншотах и даже слили ролик, демонстрирующий ее.

Просочившийся ISO-образ Windows 11 показывает, что новая операционная система не сильно отличается от Windows 10 с точки зрения дизайна. Однако в пользовательском интерфейсе операционной системы есть много заметных изменений, таких как скругленные углы, новая анимация, красочные значки и более понятный интерфейс.

В целом пользовательский интерфейс и меню «Пуск» в Windows 11 очень смахивают на то, что предлагали в Windows 10X, от разработки которой Microsoft ранее отказалась. Но, похоже, что многие наработки, опробованные в ней, легли в основу Windows 11.

Наибольшие преображения в новой операционной системе прослеживаются в панели задач. Теперь иконки приложений находятся по центру, а не в левом нижнем краю. Обновилась и кнопка меню «Пуск», вернули иконку Widgets (виджеты) и с помощью виджетов пользователь сможет отслеживать свежие новости, узнавать погоду и прочую полезную информацию из Сети.

Преображения произошли и с приложением Xbox, которое теперь стало частью операционной системы и позволяет получить быстрый доступ к магазину Xbox, играм Xbox Game Pass и функциям сети Xbox.

Подробно обо всех изменениях и новшествах Windows 11 компания расскажет на следующей неделе. Но Microsoft фактически подтвердила, что все слитое в сеть достоверно. Она завила, что «это только начало», главное на презентации. Уже известно, что поддержка Windows 10 будет прекращена 14 октября 2025 года, которой отвели 10-летний срок жизни.

Источник: theverge