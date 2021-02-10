Фанатов Apple может ожидать разочарования – одно из флагманских устройств Apple может не выйти в следующем году – Мин Чи Куо

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Флагманский продукт без ежегодного обновления

По данным аналитика Минг-Чи Куо, пока нет признаков разработки модели Apple Watch Ultra 3 внутри цепочки снабжения Apple. Соответственно, вероятность появления нового Apple Watch Ultra в 2024 году уменьшается.

"Если Apple официально не приступит к проекту Apple Watch Ultra 3 до декабря, можно считать подтвержденным, что в 2024 мы не увидим новый Apple Watch Ultra", - отмечает Куо.

По его мнению, причиной может быть желание Apple иметь большее время для разработки инновационных функций здоровья и решения вопросов с производством micro-LED дисплеев. Новый Apple Watch Ultra с экраном 2,1 дюйма на микро-LED ожидается в 2025-2026. Если кто-то не видел наше видео о MicroLed дисплеях – советуем к просмотру.

Если Apple Watch Ultra не обновится в 2024 году, Куо прогнозирует падение продаж этой модели на 20-30%. Общие поставки Apple Watch могут снизиться на 10% до около 35 млн единиц.

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