Якою мовою ви хочете читати наш сайт?
Українською На русском
Где купить дешевле?
RU
UA
  • Andro-news.com
  • Новости
  • Фанатов Apple может ожидать разочарования – одно из флагманских устройств Apple может не выйти в следующем году – Мин Чи Куо

Фанатов Apple может ожидать разочарования – одно из флагманских устройств Apple может не выйти в следующем году – Мин Чи Куо

26.10.2023 332 0

Флагманский продукт без ежегодного обновления

 

По данным аналитика Минг-Чи Куо, пока нет признаков разработки модели Apple Watch Ultra 3 внутри цепочки снабжения Apple. Соответственно, вероятность появления нового Apple Watch Ultra в 2024 году уменьшается.

 

Фанатов Apple может ожидать разочарования – одно из флагманских устройств Apple может не выйти в следующем году – Мин Чи Куо – фото 1

 

"Если Apple официально не приступит к проекту Apple Watch Ultra 3 до декабря, можно считать подтвержденным, что в 2024 мы не увидим новый Apple Watch Ultra", - отмечает Куо.

 

По его мнению, причиной может быть желание Apple иметь большее время для разработки инновационных функций здоровья и решения вопросов с производством micro-LED дисплеев. Новый Apple Watch Ultra с экраном 2,1 дюйма на микро-LED ожидается в 2025-2026. Если кто-то не видел наше видео о MicroLed дисплеях – советуем к просмотру.

 

Фанатов Apple может ожидать разочарования – одно из флагманских устройств Apple может не выйти в следующем году – Мин Чи Куо – фото 2

 

Если Apple Watch Ultra не обновится в 2024 году, Куо прогнозирует падение продаж этой модели на 20-30%. Общие поставки Apple Watch могут снизиться на 10% до около 35 млн единиц.

 

Источник - x

Автор: Андрій Ш. Дата публикации: 26.10.2023
Комментарии
Всего комментариев: 0
Здесь может быть написан ваш комментарий
 
 

telegram__banner.png
Последние ролики на YouTube
Фанатов Apple может ожидать разочарования – одно из флагманских устройств Apple может не выйти в следующем году – Мин Чи Куо