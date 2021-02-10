Финансовый отчет Samsung, а мы думали у Xiaomi проблемы

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Samsung имеет серьезные финансовые проблемы

Компания Samsung обнародовала свои финансовые отчеты за первый квартал 2023 года. Всюду рассказывают о значительном успехе новой линейки Galaxy S23 по сравнению с предшественниками. По итогам двух месяцев но та часть отчета рассчитана на пользователей, а вот еще одна часть, которая больше интересует инвесторов и акционеров, уже не так приятна.

Операционная прибыль за первый квартал составила 456 миллионов долларов, а в прошлом году за тот же период она составляла 10.76 млрд долларов. Падение составило невероятные 96 процентов.

Меньше прибыли было только во время финансового кризиса 2008 года. Как объясняют в компании, причиной таких показателей стало невероятное падение спроса и цены на чипы памяти. Но есть и значительная проблема с заказами на производство микропроцессоров.

Даже свои модели смартфонов в этом году базировались на сторонних процессорах и Qualcomm после неудачного 8 Gen 1 разместил все заказы на TSMC. А простои высокотехнологичного производства обходятся очень дорого.

Чтобы исправить ситуацию с прибылями, Samsung решила сократить выпуск чипов памяти для создания искусственного дефицита и повышения цен. Короче говоря, аттракцион недорогих смартфонов с 1 ТВ памяти скоро закончится и новые модели, скорее всего, будут получать более скромные варианты. То же касается и памяти для компьютеров.

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Источник: bloomberg