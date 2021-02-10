Fitbit хотят засудить за нагрев аккумуляторов носимых гаджетов и ожоги

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Пользователи утверждают, что смарт-часы компании опасны для здоровья

В марте нынешнего года Fitbit отозвала более полутора миллионов единиц своих умных часов Ionic. Шаг этот стал вынужденным и был сделан по требованию Комиссии по безопасности потребительских товаров США. Причина — многочисленные жалобы о перегреве литий-ионных батарей и ожогах из-за этого. При этом компания взяла на себя обязательства вернуть $299, потраченные на покупку носимого гаджета, а также обещала предоставить скидку 40% на приобретение другого устройства Fitbit.

Как оказалось, причинить вред пользователям способны не только умные часы Ionic. В суд был направлен иск от двух владельцев Fitbit Versa Lite и Versa 2, в котором они утверждают, что эти гаджеты также склонны к перегреву и их нахождение на запястье может привести к ожогам. В заявлении сказано, что потребитель приобретает носимый гаджет, чтобы следить за своим здоровьем и контролировать количество сжигаемых калорий, а не для «сжигания кожи».

В качестве доказательств истцы приложили к заявлению фотографии, свидетельствующие о причинении ожогов из-за перегрева таких моделей как Sense, Versa 3, Blaze и других. В иске говорится о дефектах Fitbit Versa, Versa 2, Versa 3, Charge 4, Versa Lite, Ionic, Sense, Alta HR, Inspire, Inspire HR, Inspire 2 и Blaze. Это почти весь портфель носимых устройств Fitbit.

Среди обвинений в адрес компании — нежелание признать вину за причиненный вред и попытка переложить ответственность на самих потребителей. Истцы хотят, чтобы Fitbit была наказана за выпуск бракованных гаджетов, и все пользователи смогли получить компенсацию за некачественные устройства.

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Источник: androidauthority