Флагман Realme Race на Snapdragon 888 станет первым смартфоном новой линейки компании

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Realme готовятся порвать рынок своим новым флагманом Realme Race в следующем году.

Недавно Realme поделилась своими планами на использование свежего чипа от Qualcomm – Snapdragon 888. По словам компании, первым смартфоном на данном чипе станет Realme Race, а его выход намечен на начало 2021 года.

Вице-президент и президент китайского подразделения Realme Сюй Ци уже заявлял, что Realme Race будет также иметь и «привлекательный дизайн». А сегодня исполнительный директор Realme рассказал, что Realme Race также станет началом новой линейки компании.

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Сюй Ци уточнил, что Race – это всего лишь кодовое имя устройства, а линейка будет носить совершенно новое коммерческое название.

Многие считают, что Realme Race может выйти на рынок в составе серии «Ace». По слухам, материнская компания Realme – Oppo – просто отдала своей «дочке» линейку Ace, последним смартфоном серии стал Ace2.

Рендер﻿ ﻿Realme Race

К сожалению, Сюй Ци не уточнил конкретные сроки выхода нового смартфона. По слухам, Realme Race должен быть выпушен до 15 февраля. Так или иначе, многие инсайдеры сходятся во мнении, что дольше первого квартала 2021 ждать не придется.

В начале месяца мы уже могли посмотреть на слитый рендер Realme Race. Смартфон должен иметь стеклянную заднюю часть с изогнутыми краями и круглый модуль камеры с удлиненным блоком светодиодной вспышки. Также сегодня в Сети показался еще один рендер неизвестного смартфона от Realme, который, возможно, может относиться к той самой новой линейке.

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Помимо Snapdragon 888, Realme Race будет оснащен 12 Гб оперативной памяти, 256 Гб хранилища, а прошивкой будет выступать Realme UI 2.0 на базе Android 11.

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Рендер нового смартфона Realme

Источник: Sparrows News



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