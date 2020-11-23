Флагманы и экзотика: 10 самых ожидаемых смартфонов 2021 года

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10 заметных новинок 2021 года. Что известно о самых ожидаемых смартфонах 2021 года

Подходит к концу 2020 год, а это значит, что уже не за горами мы начнем встречать новинки 2021 года. Какие мобильники попадут на полки магазинов в следующем году? Какие смартфоны будут задавать тон на рынке и определять дальнейшее развитие индустрии?

Мы расскажем о самых громких премьерах следующего года и тех устройствах, которые мы считаем самыми ожидаемыми в 2021 году. Собираем воедино все, что мы знаем о новейшем Galaxy S21, лучших устройствах Xiaomi, гадаем о возможном выходе Huawei P50 и других новинках наступающего года.

Меньше всего секретов осталось о семействе Samsung Galaxy S21, анонс которых должен состояться в январе следующего года. Обещают показать три модели — Galaxy S21 «для бедных» и Galaxy S21 Ultra для максималистов. А еще нет сомнений, что вдобавок к этой серии, которая уже сдает свои позиции премиальных и самых навороченных устройств компании, покажут складные устройства нового поколения.

У всех фанатов до сих пор тяжело на сердце от тех ценников, которые Xiaomi начала запрашивать за флагманы. Скорее всего, отката назад по ценам не будет и компания продолжит гнуть линию, что «хорошие премиальные устройства не могут быть дешевкой». Взамен стоит ждать новые, более совершенные и прокаченные модели, среди которых выделим Xiaomi Mi 11 и Mi Mix 4, где последний вполне может предложить складной форм-фактор.

Пока OnePlus изворачивается в попытках выйти из образа производителя только флагманских устройств и заигрывает с потребителями выпуском недорогих устройств, все же самым ожидаемым смартфоном 2021 года в ее исполнении будет OnePlus 9 Pro. Судя по всему, «прыгать выше головы» компания не станет, и мы увидим добротный флагман без заявки на какую-то инновационность.

Никто точно не знает все модели, которые Apple готовит на 2021 год. Но слухи свидетельствуют о том, что помимо серии iPhone 13 купертиновцы готовят складной смартфон. Будут ли новинки «крышесносящими», узнаем со временем.

Что еще? Наработки с растягивающимся дисплеем от Oppo под большим вопросом — технология сырая и сомнительно, что китайцы смогут отполировать ее до блеска и коммерческой реализации. Без революций, но с продуманными и сбалансированными решениями будут смартфоны «среднелюксового» семейства Redmi Note 10. Обо всех этих новинках мы и говорим в нашем видео.