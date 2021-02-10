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Фото корпуса зеленого Apple iPhone 15 раскрывает детали дизайна

30.08.2023 68 0

Похоже, зеленый – цвет этого сезона

Apple предлагает яркие цвета для стандартных Apple iPhone, тогда как модели Pro обычно мрачнее. Уже известно о широком спектре цветов новой линейки. Новое изображение iPhone 15 показывает, как будет віглядеть желто-зеленый оттенок.

 

Apple iPhone 15


Инсайдер Majin Bu опубликовал изображение макета iPhone 15 в этом цвете. Автор утечки говорит, что цвет будет похож на оттенок, который раньше был у iPhone 12. На фото видна только задняя и нижняя часть смартфона, имеющая порт USB-C вместо Lightning и не такие острые края, как у актуальных моделей.

 

Apple iPhone 15


Majin Bu не уверен, что зеленый iPhone 15 будет доступен на запуске в сентябре. Он считает, что этот вариант будет выпущен весной следующего года. В целом Apple iPhone 15 не получит радикальных изменений дизайна, но все больше новых деталей говорят о значительном «освежении» внешности.

 

Apple iPhone 15


Напомним, Apple iPhone 15 выйдут уже 12 сентября и подтвердят или развеют все слухи.

 

Источник: Phone Arena

Автор: Андрій Русанов Дата публикации: 30.08.2023
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Фото корпуса зеленого Apple iPhone 15 раскрывает детали дизайна