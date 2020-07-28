Фото Motorola RAZR 2020 от надежного информатора

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На заре своего появления в 2004 году тонкая раскладушка Motorola RAZR совершила переворот на рынке и ее ждал оглушительный успех. В свое время для компании эта модель стала своеобразной золотой жилой. Поэтому неудивительно, что в прошлом году свет увидел Motorola Razr 2019, ставший современным переосмыслением легендарной кнопочной раскладушки.

Правда, успех предшественника он не повторил, изначально цель и не стояла выпустить массовый продукт. Сам смартфон вышел достаточно проблемным и все из-за гибкой матрицы, технология создания которой еще не совершенна. Но это не повод бросать изыскания на пути создания складных устройств и Motorola готовит второе поколение Razr с гибкой матрицей.

Внешний вид

Известный поставщик утечек Эван Бласс опубликовал снимок, на котором показан новый смартфон Motorola с кодовым именем Odyssey. По слухам, на рынок он может выйти, как Motorola Razr 5G или Motorola Razr 2020. Ключевой акцент сделан на поддержке 5G и обеспечит ее чип Snapdragon 765G.

Новинка во многом позаимствует черты Motorola Razr 2019, но «подбородок» стал ощутимо меньше и на нем отсутствует кнопка сканера отпечатков пальцев. Скорее всего, для идентификации пользователя нужно будет полагаться на функцию распознавания по лицу.

Что по начинке

Ходят разговоры, что Motorola Razr 2020 предложит 6,2-дюймовый гибкий P-OLED экран и дополнительный G-OLED дисплей диагональю 2,7 дюйма, фронталку на 20 Мп и основную 48 Мп камеру на основе датчика Samsung ISOCELL Bright GM1. Емкость аккумулятора должна составить 2845 мАч.

Источник: phonearena