Фото Xiaomi Mi 11 Pro: фейк или так и будет выглядеть флагман?

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В сети появился снимок, на котором якобы изображена прокаченная версия Xiaomi Mi 11

О том, что готовится к премьере Xiaomi Mi 11 Pro, говорят много и охотно. А первые слухи появились еще в прошлом году и все ждали, что «прошку» представят в один день с Xiaomi Mi 11. Не срослось и ее выход теперь стоит ждать не ранее второй половины февраля. Только утром появились фотографии чехла Xiaomi Mi 11 Pro и вот теперь в сеть выложили фото, на котором якобы позирует смартфон.

В «лучших» традициях инсайдерских сводок, сам снимок не отличается высокой четкостью и резкостью. Он замыленный и неровные углы по периметру камеры заставляют всерьез усомниться в его достоверности. Тем не менее, сам снимок показывает нам смартфон, обладающий прямоугольной камерой и организация площадки очень похожа на ту, что ранее демонстрировалась на рендерах. Но мы бы не спешили принимать на веру это фото, тем более, что есть расхождения по оформлению камеры в сравнении с сегодняшними изображениями чехлов.

По слухам, Xiaomi Mi 11 Pro должен получить 6,81-дюймовый дисплей разрешением 3200х1440 точек с частотой обновления 120 Гц и частотой дискретизации сенсорного слоя 480 Гц. Флагман предложит чип Snapdragon 888, оперативную память LPDDR5 до 16 Гб, флеш-накопитель стандарта UFS 3.1 и технологию быстрой зарядки мощностью 120 Вт. Основная камера должна быть четверной и в числе ее преимуществ называется перископический модуль.

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Источник: mydrivers