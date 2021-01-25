На будущий Xiaomi Mi 11 Pro уже есть чехлы. О чём это нам говорит?

976

Делаем выводы о финальном дизайне Xiaomi Mi 11 Pro

Ранее мы уже делились с вами рендерами и утечками в отношении будущего флагмана от Xiaomi. Сегодня же можем подвести промежуточные итоги.

Дело в том, что в китайских магазинах уже появляются первые чехлы на будущую новинку. По ним можно предположить, что дизайн аппарата «зафиксирован» и соответствует тем рендерам, которые фигурировали ранее. А значит, нас ждет смартфон, который будет схож по дизайну с моделью Xiaomi Mi 11 (что логично) но при этом будет иметь горизонтальный блок камер с четырьмя датчиками, один из которых перископический.

Напомним, что новинке приписывают сенсор от Sony IMX766( как и в OPPO Reno 5 Pro+). Дисплей у Pro версии будет аналогичен Xiaomi Mi 11: 6,81 дюйма, разрешение QuadHD+, матрица AMOLED, частота обновления 120 Гц.

Еще утверждают, что в отличие от «обычной» Xiaomi Mi 11, «прошка» будет иметь возможность очень быстро заряжаться - до120 Вт через проводной адаптер и до 80 Вт по беспроводной зарядке.

Известно, что ждать его премьеру стоит уже после Китайского Нового года, который будут отмечать 12 февраля.

Подписывайтесь на Andro News в Telegram, «ВКонтакте» и YouTube-канал﻿.﻿﻿

Источник : mydrivers.com



