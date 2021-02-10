Французы обнаружили проблему в iPhone 12, из-за которой могут отозвать все iPhone 12

28

Пора, apple, перенимать опыт у galaxy note 7

Французское агентство по регулированию радиочастот ANFR запретило компании Apple продавать смартфон iPhone 12 во Франции: причиной стало превышение допустимого уровня удельной поглотительной способности (SAR).

Apple должна в течение 15 дней выпустить обновление для iPhone 12, снизившее уровень излучения до нормы. Если компания не сможет этого сделать, Франция может обязать ее отозвать все проданные iPhone 12.

SAR показывает уровень поглощения электромагнитной энергии человеческим телом при использовании телефона. Во Франции норма составляет 2 Вт/кг для удержания у головы и 4 Вт/кг в кармане. По данным ANFR, iPhone 12 превышает вторую норму, показав 5,74 Вт/кг.

Apple утверждает, что iPhone 12 отвечает всем нормам по всему миру. Однако компания уже прекратила продажи этой модели после анонса iPhone 15, так что немного поздно спохватились. Однако, если проблему не удастся устранить программно, Apple ждут серьезные последствия во Франции и ЕС и возможно придется отозвать все смартфоны.

Кажется, счастливчики, купившие iPhone 12 несколько лет назад, во Франции могут стать по-настоящему счастливчиками во второй раз: если Apple заставят возвращать эти смартфоны по цене, по которой покупали пользователи iPhone 12 раньше – у людей получится Trade-In на слое. Итак, болеем за французов, но хотим, чтобы и у нас так было.

Источник: BBC