Galaxy S24 Ultra победил проблемы с ШИМ (эксклюзив)

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НАКОНЕЦ

Samsung сделала немаловажный шаг в борьбе с эффектом широтно-импульсной модуляции (ШИМ) в своих смартфонах. Мы провели тест нового флагмана Samsung – Galaxy S24 Ultra, и оказалось – бренд наконец-то победил извечную болячку бренда.

Результаты тестов показали, что ШИМ теперь составляет в среднем 15% во всей яркости. Для сравнения, в предыдущей модели Galaxy S23 Ultra этот показатель достигал 49% в полной яркости, а в целом колебался от 40 до 120% в зависимости от уровня яркости.

Такое существенное улучшение позволит комфортно пользоваться устройством людям, плохо воспринимающим "наслоение" изображения, когда на экране появляются темные полосы через ШИМ.

В общем, Galaxy S24 Ultra получил значительное улучшение дисплея – уровень бликов благодаря Gorilla Glass Armor стало гораздо меньше , ШИМ – на приемлемом уровне, а максимальная яркость – 2600 нит. Лучший дисплей на рынке?