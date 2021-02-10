Galaxy тупят, судьба iPhone 13 под вопросом и что Poco F4 грядущий нам готовит

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За прошедшие дни случилось несколько интересных новостей. Одно только то, что в работе Google случился масштабный сбой и утро 22 июня стало совсем не добрым для пользователей, уже тянет на событие. Кроме этого, мы продолжаем наблюдать за падением курса криптовалют и скрестили пальцы в надежде, что наконец-то видеокарты можно будет купить и по вменяемой цене.

А еще за прошедшие дни мы узнали, что армия пользователей Xiaomi Mi 6 насчитывает чуть более 2-х млн, а 184 тысяч пользователей все еще пользуются старичками Xiaomi Mi 2/Mi2s. OnePlus со своей стороны посчитала, что 300 владельцев OnePlus One служат поводом для гордости.

Если вы думали, что у Google все хорошо, то вы заблуждаетесь. Целый ряд топ-менеджеров считают, что «рыба гниет с головы» и изменения давно назрели. Они недовольны стилем руководства Сундара Пичаи, который проявляет излишнюю осторожность и медлительность в принятии решений. Он слишком боится совершить ошибку и предпочитает политику удержания позиций, тогда как целый ряд решений требуют более решительных и быстрых действий.

У Samsung случилась напасть — ее смартфоны начали тормозить. Но это ничто по сравнению с тем, что в Бразилии наладили бизнес по краже и взлому iPhone. А все для того, чтобы дотянуться ручонками до банковских счетов пострадавших, взломав попутно и банковское приложение. Сама Apple готовится к сентябрьскому «яблочному» релизу новых смартфонов и ей придется хорошо все продумать с неймингом новинок. Оказалось, что в США есть немало суеверных людей, которые готовы «предать идеалы Apple», если цифра 13 будет в названии iPhone нового поколения.

Похоже, что Redmi K50 или будущий Poco F4 уже в разработке. Пользователям предложили высказаться на тему желанных улучшений в новинке. Немало тех, кто ждет наращивание мощности быстрой зарядки. Тем более, что обещают, что будущие Redmi Note можно будет заряжать на мощности 100 Вт. Субфлагману на их фоне необходимо предлагать более впечатляющие цифры.

Новость, достойная звания «бред» состоит в том, что нашлось немало тех, кто не прочь, чтобы глава Amazon не вернулся на Землю после полета в космос. Одним миллионером и злодеем станет меньше. Еще ему стоит захватить в полет картину Мона Лиза, чтобы было чем утолить голод. Реальностью же наших дней стал дефицит чипов и их кража у логистической компании. Больше об этом и других новостях — на видео.