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Galaxy Watch Ultra может стать следующим флагманским смарт-часом Samsung: по слухам компания работает над технологией MicroLED для часов

17.10.2023 84 0

Революция в мире мобильных устройств

Компания Samsung, один из ведущих мировых поставщиков дисплеев, заявила, что расширит свою технологию MicroLED на меньшие экраны, такие как смарт-часы. Ранее было замечено, что технология MicroLED используется в телевизорах Samsung высочайшего класса, но потенциал использования этой технологии в таких гаджетах, как смарт-часы, достаточно привлекателен. Было бы здорово увидеть дебют этой технологии на Galaxy Watch Ultra. Galaxy Watch Ultra - это только слухи. Однако это правда, что Samsung начала разрабатывать микросветодиоды для меньших дисплеев.

 

samsung

 

Это может даже означать, что смартфоны будут использовать эту технологию, но нам нужно дождаться результата. Модель часов Samsung Galaxy использует технологию OLED-дисплеев. Отход от OLED к microLED имеет ряд преимуществ, в том числе улучшенную контрастность и цветопередачу. Однако, с точки зрения ношения, наибольшей разницей, скорее всего, будет улучшена статистика потребления заряда аккумулятора и более высокая пиковая яркость, от чего выиграют часы Galaxy Watch.

 

Возможно, Samsung выпустит ограниченное количество таких часов в будущем, но шансы на это невелики, особенно ввиду того, что их микросветодиодные телевизоры доступны лишь небольшому количеству людей по всему миру.

 

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Микросветодиодный дисплей – это панель, которая использует субминиатюрные светодиоды микрометрового размера в качестве пикселей. Он имеет отличную яркость, контрастность и цветопередачу, а также отличную видимость под прямыми солнечными лучами. Ожидается, что низкое энергопотребление крошечного светодиодного дисплея сменит правила игры в мобильных устройствах.

 

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Источник: gizmochina

Автор: Неля Самсон Дата публикации: 17.10.2023
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Galaxy Watch Ultra может стать следующим флагманским смарт-часом Samsung: по слухам компания работает над технологией MicroLED для часов